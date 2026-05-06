Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον ιδρυτή του CNN Τεντ Τέρνερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, αποκαλώντας τον «έναν από τους σπουδαίους στην ιστορία της τηλεόρασης».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στο αμερικανικό δίκτυο για την πορεία του μετά την αποχώρηση του Τέρνερ.

«Ο Τεντ Τέρνερ, ένας από τους σπουδαίους όλων των εποχών, μόλις πέθανε. Ίδρυσε το CNN, το πούλησε, και καταρρακώθηκε προσωπικά από τη συμφωνία επειδή η νέα ιδιοκτησία πήρε το CNN, το “μωρό” του, και το κατέστρεψε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το CNN υιοθέτησε τη «woke» ατζέντα όρο που χρησιμοποιούν συντηρητικοί για να επικρίνουν προοδευτικές θέσεις και εξέφρασε την ελπίδα πως οι νέοι ιδιοκτήτες, τους οποίους χαρακτήρισε «υπέροχους ανθρώπους», θα αποκαταστήσουν «την αξιοπιστία και την αίγλη του».

Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ακόμη ότι ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε «προσωπικός φίλος» του, σημειώνοντας: «Όποτε τον χρειάστηκα, ήταν εκεί, πάντοτε πρόθυμος να αγωνιστεί για έναν καλό σκοπό».