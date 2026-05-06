Αρκετές δυσκολίες συνάντησε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην 18χρονη Αυστριακή, Λίλι Τάγκερ, νούμερο 92 στον κόσμο, αλλά έδειξε σθένος και πείσμα, για να γυρίσει το παιχνίδι και να φτάσει στη νίκη μδε 2-1 σετ.

Η Σάκκαρη (Νο.47) δυσκολεύτηκε αρκετά για 1,5 περίπου σετ απέναντι στην Tagger (No.92) στην BNP Paribas Arena του Foro Italico, όμως μετά απ’ αυτό ξεκλείδωσε το παιχνίδι της Αυστριακής και έκανε τη μεγάλη ανατροπή, κερδίζοντάς την με 5-7, 6-3, 6-0.

Προβλήματα με το σερβίς της είχε η Ελληνίδα τενίστρια, με την Τάγκερ να τα αξιοποιεί καταλλήλως για το 7-5 στο 1ο σετ.

Ίδια πάνω-κάτω εικόνα και στο δεύτερο σετ, αλλά η Σάκκαρη από ένα σημείο και μετά σοβαρεύτηκε και πήρε μπρος. Το 7-5, 2-0 και το break point που έσωσε, ήταν η κίνηση που άλλαξε τα δεδομένα. Πήρε συνεχόμενα games και επιβλήθηκε με 6-3.

Συνολικά έφτασε σε σημείο να κερδίσει τα 12 από τα 13 τελευταία games του παιχνιδιού και να πάρει το τελευταίο σετ με το εμφατικό 6-0. Η Τάγκερ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αγώνα.

SAKKARI DIGS DEEP 💪@mariasakkari books her place in the second round, defeating Tagger 5-7, 6-3, 6-0!#IBI26 pic.twitter.com/J5htWA3PLn — wta (@WTA) May 6, 2026