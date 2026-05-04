Αρνητική εξέλιξη σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, καθώς υποχώρησε στο Νο47 μετά την παρουσία της στο Madrid Open.

Ο πρόωρος αποκλεισμός της στον δεύτερο γύρο είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της, αφού δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει την προηγούμενη χρονιά φτάνοντας έως τη φάση των «16».

Έτσι, η απώλεια βαθμών την έριξε συνολικά δέκα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Επόμενος σταθμός για τη Σάκκαρη είναι το τουρνουά της Ρώμης WTA, όπου θα επιχειρήσει να ανακάμψει βαθμολογικά, έχοντας παράλληλα να υπερασπιστεί σημαντικούς βαθμούς από την περσινή της συμμετοχή.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές σημειώνονται στην κορυφή της κατάταξης, με νέες ανακατατάξεις και σημαντικά κέρδη για άλλες αθλήτριες, την ώρα που η χωμάτινη σεζόν εξελίσσεται και η Σάκκαρη καλείται να αντιδράσει άμεσα ώστε να βελτιώσει τη θέση της.