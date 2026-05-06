Νέα δεδομένα για το κλίμα που επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης φέρνουν στο προσκήνιο ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία αποκαλύπτουν έντονο επεισόδιο μεταξύ των Αντόνιο Ρούντιγκερ και Άλβαρο Καρέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ρούντιγκερ φέρεται να χαστούκισε τον Ισπανό μπακ κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Βαλντεμπέδας τον Απρίλιο, σε μια περίοδο όπου η ομάδα προσπαθούσε να διαχειριστεί συνεχόμενα απαιτητικά αποτελέσματα στη La Liga και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

La reacción de Álvaro Carreras con que Arbeloa eligió a Fran García antes que a él tras la lesión de Mendy. pic.twitter.com/G59SUb1kgn — MT2 (@madrid_total2) May 3, 2026

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε στο διάστημα ανάμεσα στη νίκη επί της Αλαβές και την ισοπαλία με τη Μπέτις, ενώ από τότε ο Καρέρας έχει περιοριστεί σε πιο δευτερεύοντα ρόλο στο ροτέισον.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τοποθετήθηκε δημόσια, επιβεβαιώνοντας εμμέσως το συμβάν, αλλά υπογραμμίζοντας πως το θέμα θεωρείται λήξαν: «Όσον αφορά ένα περιστατικό με συμπαίκτη, ήταν ένα περιστατικό που δεν συμβαίνει συχνά και έχει διευθετηθεί. Η σχέση μου με την ομάδα είναι πολύ καλή. Hala Madrid».

Την ίδια στιγμή, διεθνή μέσα αναφέρουν πως ο Ρούντιγκερ ζήτησε συγγνώμη από τον συμπαίκτη του και επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση, παραθέτοντας δείπνο σε όλη την ομάδα.