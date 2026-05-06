Ανησυχία προκαλούν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τα δύο περιστατικά εμφάνισης φιδιών στο 4ο Νηπιαγωγείο Συκεών στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, το πρώτο συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα μικρό παιδί εντόπισε φίδι στον προαύλιο χώρο του σχολείου και τρόμαξε. Η καθαρίστρια του νηπιαγωγείου αντέδρασε άμεσα και απομάκρυνε το ερπετό χρησιμοποιώντας σκούπα.

Ωστόσο, το φαινόμενο δεν σταμάτησε εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, καταγράφηκε και δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνσή του.

Ανησυχία και αντιδράσεις από τους γονείς

Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους. Τονίζουν ότι ο προαύλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική περιοχή, όπου η βλάστηση είναι πυκνή και τα χόρτα παραμένουν ακούρευτα.

«Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν γίνει ενέργειες για να κοπούν, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μέσα σε έξι ημέρες δύο φίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γονέας μιλώντας στην ιστοσελίδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, το γεγονός ότι πρόκειται για νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά περνούν αρκετές ώρες στο πάτωμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης.

Να πάρει μέτρα ο δήμος ζητούν οι γονείς

«Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο κοιμούνται με στρώμα κάτω στο πάτωμα. Αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Καλούμε τον δήμο να πάρει τα μέτρα του και να προχωρήσει σε κοπή των χόρτων γύρω από το σχολείο», πρόσθεσε η ίδια γονέας.

Οι γονείς ζητούν από τον δήμο να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις καθαρισμού και συντήρησης της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.