Σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο 13χρονος από τη Σύρο που δέχθηκε δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών του νησιού, ωστόσο το παιδί βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου της Σύρου, η διακομιδή του παιδιού στην Αθήνα έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου σημειώνεται: «Σχετικά με περιστατικό νοσηλείας 13χρονου παιδιού μετά από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:

Την Μ. Παρασκευή προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου 13χρονο παιδί το οποίο είχε δεχθεί δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού. Το παιδί ήταν σε καλή κλινική κατάσταση με σημειακό μόνο σύμπτωμα του δαγκώματος στο χέρι του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εφημερεύοντες ιατροί και οι νοσηλευτές βάρδιας προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών από την δράση του δηλητηρίου. Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης υπήρξε επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων και εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο για να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω απαραιτήτων ενεργειών.

Κατά κύριο λόγο για προληπτικούς λόγους και για την αποφυγή πιθανών παρενεργειών από την χορηγηθείσα αγωγή έγινε διακομιδή του παιδιού σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από την επικοινωνία που έχει υπάρξει με το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι γνωστό ότι το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο.

Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψει στους δικούς του.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά».