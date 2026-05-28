Η Θεώνη Κουφονικολάκου δεν – sic – αισθάνεται ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο» γιατί «δεν έχει παρόμοια κουλτούρα». Διέγνωσε επίσης πως επιτίθεται στην ΕΛΑΣ επειδή νιώθει να απειλείται. Εντάξει, ας αφήσουμε στην άκρη πως το σωστό θα ήταν να διαπιστώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορο κόμμα ή πως οι χώροι που εντάσσονται τα δύο κόμματα δεν συνορεύουν. Αλλωστε, το πραγματικό ερώτημα είναι πώς ακριβώς προσδιορίζει τον «όμορο χώρο» ενός κόμματος το οποίο φιλοδοξεί να είναι και με την εαμική Αριστερά και με την πατριωτική Δεξιά.

ΕΛΑΣ

«Εμείς που δεν προκάναμε τον ΕΛΑΣ προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της ΕΛΑΣ. Οπου το Α είναι Αριστερά. Προς απογοήτευση όσων είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελίσει τη λέξη» πόσταρε ο Νίκος Μπίστης. Αν ήμουν πολύ κακός, θα έλεγα ότι η υπογραφή του εκεί θα είναι αδιαμφισβήτητος οιωνός αποτυχίας (μια και η στήριξή του σε ένα κομματικό εγχείρημα σχεδόν πάντα φέρνει πτώση των ποσοστών του). Επειδή είμαι λίγο κακός, όμως, θα παρατηρήσω μόνο πως ποτέ δεν είναι αργά για να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία.

Μάρκετινγκ

Καθόλου δεν άρεσε στον Νίκο Καρανίκα το όνομα ΕΛΑΣ. «Ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους μάρκετινγκ. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών» αποφάνθηκε. Πάντως, όπως θα μπορούσε να επισημάνει ένας έμπειρος μαρκετίστας, το καλό μάρκετινγκ δεν παρακαλεί για προσοχή (σαν το τσιπρικό αρκτικόλεξο), προσφέρει αξία που δεν αγνοείται.

Προσωπικότητες

Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για να επιτεθεί στην κυβέρνηση επικαλούμενο την «αυθεντία» του Προκόπη Παυλόπουλου. Ο συντάκτης της αναφέρει ότι οι «μεταρρυθμίσεις» της αποδομούνται από «προσωπικότητες της παράταξής της» – και μετά τσιτάρει την άποψή του για το νέο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών. Η αντιπολιτευτική απελπισία του Κινήματος είναι μάλλον μεγαλύτερη απ’ όσο υπολογίζαμε –αφού χαρακτηρίζει άνθρωπο που διακρίνεται χάρη στην αξία του, στην υψηλή θέση που κατέχει ή στην επιρροή που ασκεί ο πρώην ΠτΔ.