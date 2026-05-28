Τις δύο μαθήτριες, Σοφία-Μαρία Τριβυζά και Ουρανία Τετζιρίδου, που κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για το Χρήμα επισκέφθηκε στο σχολείο τους ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός βρέθηκε χθες το Γενικό Λύκειο Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, στο οποίο όπως είπε «γίνεται εξαιρετική δουλειά στην πληροφορική, στις τέχνες και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τα παιδιά», για να γνωρίσει και να συγχαρεί από κοντά τις μαθήτριες και τον καθηγητή τους.

Ως επιβράβευση της συγκεκριμένης διάκρισης, το συγκεκριμένο σχολείο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ», πέραν των 238 σχολείων που ήδη έχει προγραμματιστεί. Στις δύο νικήτριες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, η επικεφαλής του Τραπεζικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Σοφία Ζιάκου, παρέδωσε χθες δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως συμβολική αναγνώριση της ΕΕΤ, για τη μεγάλη τους επιτυχία.

Το σχολείο άλλωστε, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, θα λάβει χρηματικό έπαθλο, ενώ στο πλαίσιο του εθνικού διαγωνισμού έχει ήδη παραλάβει έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στον διαγωνισμό European Money Quiz συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως διακριθεί στους εθνικούς διαγωνισμούς μεταξύ 100.000 μαθητών από όλες τις χώρες. Οι δύο ελληνίδες μαθήτριες κατέλαβαν την πρώτη θέση.

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης ο τουρισμός

Η άμεση συμβολή του τουρισμού ανήλθε το 2025 στα 32,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% του ελληνικού ΑΕΠ, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2025». Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού εκτιμάται μεταξύ 71,3 και 85,9 δισ. ευρώ, δηλαδή από 28,7% έως 34,6% του ΑΠΕ.

Ο τουρισμός παραμένει η κατεξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα καθώς το 85% των τουριστικών εισπράξεων προέρχεται από τον εισερχόμενο τουρισμό, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη του 70% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις στον τουρισμό έφτασαν τα 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε εγχώρια προστιθέμενη αξία. Εξάλλου το 74% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού καταγράφηκε εκτός Αττικής, γεγονός που ενισχύει την απασχόληση και το εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Το Νότιο Αιγαίο συγκέντρωσε το 29% των συνολικών εισπράξεων, η Κρήτη το 19%, τα Ιόνια Νησιά το 8% και η Κεντρική Μακεδονία το 7%, με τις τέσσερις αυτές περιφέρειες να απορροφούν συνολικά σχεδόν τα δύο τρίτα των τουριστικών εσόδων της χώρας. Σημαντική παραμένει η συμβολή του τουρισμού στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με 475.167 απασχολούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού. Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου ο κλάδος δημιούργησε έως και 750.659 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 17% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα.

Alpha και Πειραιώς στον Βοτανικό

Σημαντικό βήμα επετεύχθη για τη διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό, καθώς η ΕΚΤΕΡ ΑΕ επελέγη ως ανάδοχος για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αθηναίων και η ΑΕΠ Ελαιώνα, στην οποία συμμετέχουν ισότιμα η Alpha Bank και η Πειραιώς. Η εταιρεία έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής του έργου, που προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς η οικοδομική άδεια είναι στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης.

Υπερεργασία στην Ελλάδα

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα αναδεικνύεται η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με μέσο όρο 39,6 ώρες. Στα στοιχεία της Eurostat, περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα καταγράφονται μόνο σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως στην Τουρκία (42,4 ώρες), στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (40,9 ώρες), στη Σερβία (40,6 ώρες) και στη Βόρεια Μακεδονία (39,5 ώρες). Εντός ΕΕ, στη δεύτερη θέση (πίσω από την Ελλάδα) βρίσκονται Βουλγαρία και Πολωνία (38,7 ώρες), ενώ ακολουθεί η Λιθουανία (38,4 ώρες). Στον αντίποδα, οι Ολλανδοί εργάζονται κατά μέσο όρο 31,9 ώρες την εβδομάδα, ενώ ακολουθούν Δανοί και Γερμανοί, με 33,9 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι ώρες εργασίας πλήρους και μερικής απασχόλησης των εργαζομένων 20-64 ετών.

Συνάντηση με Μασούτη

Πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον νέο πρόεδρο της Ενωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. Πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι ήταν η πρώτη θεσμική συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τον Γ. Μασούτη έπειτα από την ανάδειξή του στην προεδρία της Ενωσης. Ηταν εφ’ όλης της ύλης των θεμάτων που αφορούν τόσο τον κλάδο όσο και το υπουργείο, ενώ σύντομα θα πραγματοποιηθεί και νέα, με όλο το προεδρείο της Ενωσης.

Η επαγγελματική κατάρτιση

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ενίσχυση των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και τη στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοίκησης της ΔΥΠΑ και αντιπροσωπείας του ΕΒΕΑ υπό τον πρόεδρό του Γιάννη Μπρατάκο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συστηματικής χαρτογράφησης των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι διαδρομές κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.