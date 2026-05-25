Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο αθλητισμός της χώρας, μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών, το πρωί της Δευτέρας (25/5). Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Δράμας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Με αφορμή την απώλειά του, παρουσιάζονται πληροφορίες για την ασθένεια από την οποία έπασχε και τα κυριότερα συμπτώματά της.

Η νόσος που τον ταλαιπώρησε, η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS), αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές νευρολογικές παθήσεις με εκφυλιστικό χαρακτήρα, για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.

Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS)

Η ALS είναι μια προοδευτική νευρολογική νόσος που επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες — τα νευρικά κύτταρα υπεύθυνα για τον έλεγχο των εκούσιων μυϊκών κινήσεων.

Καθώς οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται, χάνουν την ικανότητά τους να μεταδίδουν σήματα στους μύες, προκαλώντας αδυναμία και σταδιακή ατροφία. Η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει την ομιλία, την κίνηση, την κατάποση και την αναπνοή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει συνήθως τις γνωστικές λειτουργίες.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ALS:

Σποραδική ALS: Η πιο συχνή μορφή, που αντιστοιχεί στο 90-95% των περιπτώσεων, χωρίς σαφή γενετική αιτία. Οικογενής ALS: Κληρονομική μορφή της νόσου, που αφορά το 5-10% των περιστατικών και μεταδίδεται μέσω γενεών.

Η αιτιολογία της ALS παραμένει αδιευκρίνιστη, αν και η γενετική προδιάθεση, η περιβαλλοντική έκθεση και η ηλικία φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο.

Πρώτα σημάδια και συμπτώματα

Η νόσος ξεκινά συνήθως με διακριτικά συμπτώματα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση. Τα πρώτα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Μυϊκή αδυναμία στα άκρα, στις παλάμες ή στους μύες της ομιλίας και της κατάποσης.

Μυϊκές συσπάσεις και ανεξέλεγκτες κινήσεις, κυρίως στα χέρια και τα πόδια.

Δυσκολία συντονισμού σε λεπτές κινήσεις, όπως το κουμπώμα ρούχων ή το γύρισμα κλειδιού.

Αλλαγές στην ομιλία , όπως βραχνάδα ή δυσκολία στην άρθρωση.

Κράμπες και δυσκαμψία, που επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Στα αρχικά στάδια, τα συμπτώματα μπορεί να εντοπίζονται σε ένα μόνο άκρο, πριν εξαπλωθούν σταδιακά σε άλλες περιοχές του σώματος.

Στάδια εξέλιξης της ALS

Η νόσος εξελίσσεται σε τέσσερα βασικά στάδια, καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετική ένταση και έκταση συμπτωμάτων.

1. Πρώιμο στάδιο: Εμφανίζεται ήπια μυϊκή αδυναμία και περιοδικές κράμπες. Οι ασθενείς διατηρούν ανεξαρτησία στις καθημερινές δραστηριότητες.

2. Μέσο στάδιο: Η μυϊκή αδυναμία εντείνεται και εξαπλώνεται. Οι ασθενείς αρχίζουν να χρειάζονται βοηθήματα, όπως περιπατητές, ενώ δυσκολεύονται στην ομιλία και την κατάποση.

3. Προχωρημένο στάδιο: Παρατηρείται εκτεταμένη παράλυση και απώλεια κινητικότητας. Η αναπνοή και η σίτιση απαιτούν υποστήριξη, ενώ η επικοινωνία γίνεται δύσκολη.

4. Τελικό στάδιο: Οι ασθενείς εξαρτώνται πλήρως από τους φροντιστές τους. Η αναπνευστική ανεπάρκεια είναι η κύρια αιτία θανάτου, ενώ η ανακουφιστική φροντίδα αποκτά καθοριστικό ρόλο.

Προσδόκιμο ζωής και θεραπευτικές επιλογές

Το μέσο προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση της ALS είναι 3 έως 5 χρόνια. Ωστόσο, η εξέλιξη της νόσου διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Αν και δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, φάρμακα όπως το Riluzole και το Edaravone μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Η φυσικοθεραπεία, η υποστηρικτική φροντίδα και οι τεχνολογικές βοηθητικές λύσεις συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που απαιτεί συνεχή υποστήριξη και ενημέρωση. Η κατανόηση των σταδίων και των συμπτωμάτων της μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς, τους φροντιστές και τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που φέρνει.

Πηγές: ninds.nih.gov, healthline.com, buzzrx.com, alsnewstoday.com