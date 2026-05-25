Ενα χρόνο μετά τις «δικές» της Πανελλαδικές όπου αρίστευσε, η Δέσποινα Κορωνάρχη, φοιτήτρια της Ιατρικής πλέον, θυμάται ποια «στρατηγική» ακολούθησε τις μέρες εκείνες. Τι θα συμβούλευε άραγε μια φίλη ή έναν φίλο που δίνουν Πανελλαδικές σε λίγες μέρες;«Θα πρότεινα τώρα, στις τελευταίες επαναλήψεις, να συγκεντρώνεται στο διάβασμα αλλά να μην πιεστεί, πιο χαλαρά – σε αυτή τη φάση δεν βοηθούν 12ωρες επαναλήψεις. Να μην κάθεται όλη τη μέρα μέσα. Επίσης, να μη σκέφτεται διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί αν δεν γράψει καλά – αυτό, θυμάμαι, με γέμιζε άγχος. Το να συζητάς με συνομήλικους που θα δώσουν εξετάσεις βοηθά – και μάλιστα ίσως είναι καλό να κανονίσει να βγει μια φορά την τελευταία εβδομάδα. Οχι υπερβολές, αλλά μια έξοδος θα δώσει μια ανάσα».

Θεωρεί σημαντικό το να αντιμετωπίζει κανείς την εξέταση κάθε μαθήματος «σαν να είναι μια καινούργια μέρα».Γιατί, όπως λέει, είναι φυσιολογικό να μην πάει καλά στο 1 από τα 4 μαθήματα – και αυτό θα επηρεάσει. Θυμάται ότι πήγαινε στο εξεταστικό κέντρο μαζί με τους φίλους της.«Με βοήθησε στο να παραμένω σχετικά ψύχραιμη. Μπαίναμε όλοι μαζί και συζητούσαμε την ώρα της αναμονής, πριν δοθούν τα θέματα. Δεν υπήρχε σιωπή – και η σιωπή μεγαλώνει το άγχος, προκαλεί σκέψεις».Την βοήθησαν πολύ οι καθηγητές και οι γονείς της –είχε απαγορεύσει μάλιστα στους δεύτερους να τη ρωτούν «πώς νιώθεις» και τις μέρες των εξετάσεων «πώς έγραψες».«Η παρουσία τους ήταν πολύτιμη και καθησυχαστική – δεν ήθελα, όμως, να με ρωτούν πολλά για τα μαθήματα. Κάθε άνθρωπος, βέβαια, εκφράζει διαφορετικά τα συναισθήματά του. Αν, όμως, οι γονείς βλέπουν ότι το παιδί τους δεν θέλει να μιλήσει, μην το πιέζουν. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη η περίοδος πριν από τις εξετάσεις».Εκλεισε τη συνομιλία μας με μια τελευταία «συμβουλή»:«να έχει στον νου του/της ότι είτε γράψει καλά είτε όχι, δεν θα αλλάξει ως άνθρωπος. Πρόκειται απλώς για ένα βαθμό. Η αξία του/της παραμένει ίδια».

Ενα τρικ για το διάβασμα

Ψυχραιμία και στοχευμένες επαναλήψεις, συνιστά στους υποψήφιους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ) Γιάννης Βαφειαδάκης.«Να μην προσπαθήσουν να καλύψουν ύλη που δεν έχουν διαβάσει όλη τη χρονιά και να συμβουλεύονται αυτούς που τους προγυμνάζουν για τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλουν. Αυτό που χρειάζεται είναι προγραμματισμός και στοχευμένη επανάληψη». Προτείνει μάλιστα ένα τρικ – να διαβάζουν περισσότερα από ένα μάθημα την ημέρα γιατί, όπως λέει,«όταν αλλάζεις μάθημα, νιώθεις ότι κάνεις διάλειμμα». «Αυτό που είναι σημαντικό»,συμπληρώνει«είναι να κοιμούνται νωρίς και να ξυπνούν νωρίς – όπως θα ξυπνήσουν τις μέρες που θα δίνουν εξετάσεις».

Να προσέχουν τη διατροφή τους και να μην προσπαθήσουν να αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Επίσης να κλείσουν τα αφτιά τους σε όσα θα κυκλοφορήσουν τις τελευταίες μέρες περί SOS θεμάτων. Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των γονέων, τους οποίους ο κ. Βαφειαδάκης συμβουλεύει να αποφεύγουν υπερβολές:«Ούτε κάθε μισή ώρα τοστάκι και πορτοκαλάδα στο παιδί ούτε φωνές και ερωτήσεις αν διάβασε»,λέει χαρακτηριστικά. Και μια πολύτιμη συμβουλή:«Αν οι γονείς νιώσουν πολύ άγχος, ας βγουν μια βόλτα, να περπατήσουν και να το συζητήσουν μεταξύ τους – μην αγχώσουν το παιδί». Τέλος, την ημέρα των εξετάσεων συμβουλεύει τα παιδιά να πάνε στο εξεταστικό κέντρο ήρεμα, αλλά και λίγο νωρίτερα, ειδικά αν μετακινηθούν με αυτοκίνητο.«Ενα ενδεχόμενο μποτιλιάρισμα θα τους φορτώσει αχρείαστο άγχος την τελευταία στιγμή».

Γραμμή υποστήριξης (1550)

Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου θα λειτουργεί δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ αλλά και του υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει: τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς κ.λπ.