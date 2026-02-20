Ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε δημόσια τη βαθιά του συγκίνηση και θλίψη για την απώλεια του Eric Dane που έδωσε μάχη με τη νόσο ALS. «Τα λόγια είναι λίγα, πολύ λίγα», σημείωσε ο σχεδιαστής, περιγράφοντας τον πόνο και τη δοκιμασία που βίωσε και ο ίδιος, όταν η μητέρα του έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021, ύστερα από την ίδια ασθένεια.

Ο Κωστέτσος χαρακτήρισε την ALS ως «τον Δράκουλα των αυτοάνοσων», υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για την πιο σκληρή και εκφυλιστική ασθένεια, που οδηγεί με ταχύτητα στον θάνατο.

Αναφερόμενος στον 53χρονο άνδρα που «ήθελε να ζήσει», ο σχεδιαστής εξομολογήθηκε ότι είδε στο πρόσωπό του την ίδια τραγική πορεία που είχε και η μητέρα του. «Κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί, αν δεν το βιώσει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και ευχήθηκε «Αιώνια η μνήμη» του εκλιπόντος, συνοδεύοντας το μήνυμά του με το hashtag #ALS.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 53 του ο ηθοποιός Eric Dane, μετά από μάχη με τη νόσο ALS

Σε ηλικία 53 ετών, ο Eric Dane, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Grey’s Anatomy, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (19.02.2026), ύστερα από πολύμηνη μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

Ο γοητευτικός πλαστικός χειρουργός της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς είχε διαγνωστεί με τη νόσο πριν από δέκα μήνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι όλα ξεκίνησαν από ένα μούδιασμα και μια αδυναμία στο χέρι, συμπτώματα που αρχικά δεν θεώρησε ανησυχητικά.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του στο περιοδικό People, σημειώνοντας πως τις τελευταίες του ημέρες ο ηθοποιός τις πέρασε περιτριγυρισμένος από φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Eric Dane έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με τo ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε η οικογένεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Eric Dane έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Eric λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», πρόσθεσε, ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.