Σε ηλικία 53 ετών, ο Eric Dane, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Grey’s Anatomy, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (19.02.2026), ύστερα από πολύμηνη μάχη με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

CHYLER LEIGH, PATRICK DEMPSEY, ERIC DANE, KEVIN MCKIDD, JESSE WILLIAMS

Ο γοητευτικός πλαστικός χειρουργός της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς είχε διαγνωστεί με τη νόσο πριν από δέκα μήνες. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι όλα ξεκίνησαν από ένα μούδιασμα και μια αδυναμία στο χέρι, συμπτώματα που αρχικά δεν θεώρησε ανησυχητικά.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του στο περιοδικό People, σημειώνοντας πως τις τελευταίες του ημέρες ο ηθοποιός τις πέρασε περιτριγυρισμένος από φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Eric Dane έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με τo ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του», ανέφερε η οικογένεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Eric Dane έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Eric λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι για πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε», πρόσθεσε, ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Eric Dane

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον σε αναπηρικό αμαξίδιο, δείχνοντας να δυσκολεύεται στην ομιλία του. Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές του που ανησυχούσαν για την υγεία του, απάντησε χαρακτηριστικά: «κρατήστε την πίστη σας».

Η μάχη με τη νόσο ALS

Σε συνέντευξή του λίγο νωρίτερα, ο Eric Dane είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με ALS τον Απρίλιο του 2025. Το πρώτο σύμπτωμα, όπως είχε πει, ήταν η αδυναμία στο δεξί του χέρι.

«Άρχισα να νιώθω κάποια αδυναμία στο δεξί μου χέρι και δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία τότε. Νόμιζα ότι ίσως έστελνα πολλά μηνύματα ή ότι είχε κουραστεί το χέρι μου. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως παρατήρησα ότι είχε επιδεινωθεί», είχε δηλώσει.

Η ALS είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια του μυϊκού ελέγχου. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση.