Ελληνοτουρκικά, εθνική ασφάλεια και πολιτική ευθύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τουρκική αναθεωρητική πολιτική αλλά και για τις επιπτώσεις του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για το Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο είναι γνωστός εδώ και χρόνια, κάνοντας λόγο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία, όπως είπε, «δεν αποτελεί θεωρία αλλά πράξη με τετελεσμένα». Επισήμανε ότι η πολιτική του κατευνασμού οδηγεί σε αποθράσυνση της Τουρκίας και ότι κάθε ελληνική υποχώρηση συνοδεύεται από νέες διεκδικήσεις της γείτονος.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για την εξαγγελία της Τουρκίας περί νομοθέτησης παράνομης επέκτασης στο Αιγαίο, την οποία χαρακτήρισε «κρίσιμη στιγμή» για τα ελληνοτουρκικά. Προειδοποίησε ότι ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρόσχημα για διεθνή διαιτησία, ζητώντας από την ελληνική πλευρά να κινηθεί άμεσα στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προλάβει τις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, υπενθύμισε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενέταξε την Ελλάδα στην ΕΟΚ για τρεις λόγους: τη δημοκρατία, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια. «Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας;» διερωτήθηκε, καλώντας την κυβέρνηση να αξιοποιήσει πλήρως το ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας.

Σφοδρή επίθεση για τις υποκλοπές

Στη συνέχεια, στράφηκε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επικρίνοντάς τον για τη διαχείριση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Αναφερόμενος στην πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού στο Συνέδριο του κόμματός του –όταν διερωτήθηκε «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου»– ο πρώην πρωθυπουργός αντέτεινε: «Χτύπησε το τηλέφωνό του όταν παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας;».

«“Τρείς το πρωί” κτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα… Το πρόβλημα κ.Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς… Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της Παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη».

Αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα ότι τέσσερις ιδιώτες βρίσκονται πίσω από το λογισμικό Predator, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς επελέγησαν οι στόχοι και αν το υλικό των υποκλοπών έχει φθάσει σε ξένα χέρια. «Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συνέβη;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απραξία και συγκάλυψη.

Επισήμανε ότι, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει πως πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση, επικαλείται ταυτόχρονα λόγους εθνικής ασφάλειας, κάτι που, όπως είπε, γεννά νέα ερωτήματα. «Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί δεν έχει γίνει κρατική έρευνα;» σημείωσε, υπονοώντας ότι το κράτος ενδέχεται να έχει εμπλοκή.

«Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός»

Σε προσωπικό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε τη μακρά πολιτική του διαδρομή, αναφερόμενος στη συμβολή του στη διάσωση της χώρας την περίοδο 2012-2015. Επισήμανε ότι υπήρξε ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη λαϊκή βάση και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Παράταξης, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι «διέγραψε από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος» τόσο τον ίδιο όσο και τον Κώστα Καραμανλή.

«Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι δημοκρατική και φωτεινή», τόνισε, προσθέτοντας ότι το σημερινό κόμμα έχει μεταλλαχθεί σε «πολιτικό μόρφωμα χωρίς ιδεολογική πυξίδα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές της χώρας και ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί «έναν ακόμη κρίκο αδιαφάνειας».

Κάλεσμα για ευθύνη και θεσμικό σεβασμό

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, από την ακρίβεια και τις απευθείας αναθέσεις μέχρι το δημογραφικό και την ασφάλεια. «Το πρόβλημα δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι δεν το σηκώνει κανείς», είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι «η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο».

«Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας», δήλωσε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. «Δεν είστε Κυβερνήτης ή Ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός και οφείλετε –έστω και τώρα– να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς».