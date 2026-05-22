Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη συναντά, αυτή την εβδομάδα, τον Νάσο Γκαβέλα, τον άνθρωπο που στα 26 του χρόνια έχει ήδη γράψει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον παγκόσμιο στίβο. Ο δύο φορές Χρυσός Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 100μ. Τ11, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:20, στο MEGA, ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο ζωής, επιστρέφοντας στις εικόνες και τις μνήμες που τον διαμόρφωσαν.

Η κάμερα, μεταξύ άλλων σταθμών, τον ακολουθεί στην Πύλο, έναν τόπο με τον οποίο τον συνδέουν βαθιές οικογενειακές ρίζες. Στην οικία του Κωστή Τσικλητήρα, ανάμεσα στα ιστορικά κειμήλια του μεγάλου Έλληνα Ολυμπιονίκη, ο Νάσος Γκαβέλας ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια, όταν μαζί με άλλα παιδιά έκαναν άτυπους «αγώνες» στο σκάμμα του Τσικλητήρα, με μοναδικό έπαθλο τη χαρά της συμμετοχής και της υπέρβασης.

Μπροστά στα μετάλλια του σπουδαίου Μεσσήνιου αθλητή, θυμάται ότι αναρωτιόταν αν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει κι εκείνος ένα δικό του. Χρόνια αργότερα, η αγάπη του για τον αθλητισμό τον οδήγησε στον στίβο και από εκεί στην κορυφή του κόσμου. Η κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2021, έμοιαζε για τον ίδιο σχεδόν αδιανόητη.

Όπως εξομολογείται, για μεγάλο διάστημα κοιμόταν αγκαλιά με το μετάλλιο, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί πως αυτό που ζούσε ήταν αληθινό. Και τότε συνειδητοποίησε κάτι που τον συγκίνησε βαθιά: χρειάστηκαν 119 χρόνια για να επιστρέψει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στην Πύλο, από την εποχή του Κωστή Τσικλητήρα μέχρι σήμερα. Με τη σεμνότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Νάσος Γκαβέλας στάθηκε απέναντι σε αυτή τη βαριά ιστορική παρακαταθήκη και αναρωτήθηκε: «Δίπλα σε ποιανού το όνομα βάζετε το δικό μου;»

