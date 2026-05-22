Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, έκανε την σχετική δήλωση για την ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Βουλή στη συζήτηση για τις υποκλοπές.

Ο κ. Τσουκαλάς στην δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Ο κ. Φλωρίδης, με περισπούδαστο ύφος, απηύθυνε ειρωνείες περί “φωστήρων”.

Ως γνήσιος φωστήρας ο ίδιος δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ – Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27.

Προκειμένου, δε, να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ. Πάλι αδιάβαστος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη.

Δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;

Παγιδεύτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα.

Τώρα το πόσο νόμιμες ήταν οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ, μας το είπε ο κ. Δεμίρης που δήλωσε ότι δεν έχει βρει τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων.

Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.»