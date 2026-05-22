Ο Μάκης Βορίδης είναι ένα ευφυές άτομο. Οξυδερκής, καλός νομικός, και γενικά με πολιτικό λόγο, ο οποίος μπορεί να μη σου αρέσει, αλλά παρουσιάζει πάντα σημαντικό ενδιαφέρον. Ο Μάκης Βορίδης, πήγε χθες στον ΑΝΤ1, κι ανάμεσα στα πολλά και τα διάφορα που είπε, ειδικά για τις υποκλοπές, ανέφερε και δύο πράγματα, τα οποία, όσο να πεις, ξεφεύγουν από την κυβερνητική «ομοιομορφία» ότι εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτε, ποιος ασχολείται πια με τις υποκλοπές, και τα ρέστα. Είπε λοιπόν καθαρά ότι ενώ ήταν μεταξύ των παρακολουθουμένων με το Predator, ουδείς εισαγγελέας τον κάλεσε να καταθέσει. Βέβαια μήνυση δεν έκανε (ακολουθώντας τη γενική κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου), αλλά σου λέει, ένας εισαγγελέας θα έπρεπε να με καλέσει, να πω την άποψή μου. Το δεύτερο, επίσης ενδιαφέρον που είπε ο Μάκης (Βορίδης), είναι ότι βρήκε «μη ικανοποιητικές» τις απαντήσεις που έδωσε ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμ. Δεμίρης κατά την εξέτασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Τούτων δοθέντων, καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα στη Βουλή θα γίνει Κούγκι! Διότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να επιχειρηματολογεί ότι δεν πρέπει να γίνει νέα Εξεταστική για τις υποκλοπές, και το ΠΑΣΟΚ θα φέρνει ως παράδειγμα τον Βορίδη…

Προεκλογικά επιδόματα

Αν πιστέψουμε όσα υποστηρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της θητείας του, ήτοι τον Ιούνιο του 2027. Το λέει, το ξαναλέει, το ξαναματαλέει, ίσως για να το πιστέψει και ο ίδιος, μια και κανείς δεν δίνει βάση στις διαβεβαιώσεις του. Ολοι είναι βέβαιοι ότι το έργο «εκλογές» θα ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και όσο πάει, μέχρι να βρεθεί κοντά στην αυτοδυναμία – καθότι, όπως και ο ίδιος γνωρίζει, για να την κατακτήσει, είναι σαν να επιχειρεί να κατακτήσει το Εβερεστ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι ενώ δηλώνει όσα προαναφέρθηκαν περί του χρόνου διενέργειας των προσεχών εκλογών, από την άλλη συνεχίζει τα προεκλογικού χαρακτήρα μέτρα – ήτοι τα επιδόματα. Που είναι, όσο να πεις, σοβαρό χαρτί στα χέρια αυτού που το παίζει, ενόψει εκλογών. Η προεδράρα Κυριάκος Α’ λοιπόν επισκέφθηκε χθες τον πρόεδρο Τασούλα για τα Χρόνια Πολλά (κι από μας, εγκαρδίως, Πρόεδρε…) και πάνω εκεί, την ώρα που ήταν οι κάμερες ανοιχτές, ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο μήνα θα δώσει 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Καλό, δεν λέω, ό,τι δίνεις για τα παιδιά, όμως με 150άρια, πρόεδρε, δεν αντιμετωπίζεται η υπογεννητικότητα. Χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις για να αντιστραφεί το κλίμα. Τα 150άρια είναι peanuts, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο, και σίγουρα δεν είναι κίνητρο για ένα νέο ζευγάρι να κάνει παιδιά…

Ο Τσίπρας και η Μπαρτσελόνα

Συνεχίζει ακάθεκτος τους συμβολισμούς και τις δήθεν αινιγματικές αναρτήσεις ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας. Χθες πρωί πρωί, με μια ακόμη ανάρτηση στα social media μας ενημέρωσε, διότι είχαμε ως γνωστόν μεγάλη αγωνία (μερικοί είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν όρεξη ούτε να φάνε πλέον), ότι «όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα». Και με τι διάλεξε να μας προσδιορίσει τη «μεγάλη ημέρα» ο άνθρωπος; Με μια φανέλα της Μπαρτσελόνα (μπλιαχχχχ), με το νούμερο 26, για να μας ενημερώσει για άλλη μια φορά (γνωρίζοντας ασφαλώς ότι μας έχει σκοτώσει το άγχος) ότι το νέο κόμμα θα κάνει πρεμιέρα την προσεχή Τρίτη που ο μήνας έχει 26. Γιατί στις 26; Δεν έχω απάντηση, αλήθεια. Για την Καρυστιανού, που έκανε πρεμιέρα χθες, ο Καραχάλιος μού είπε ότι αποκαταστάθηκε η σχέση της προέδρου με την αστρολόγο – απόφοιτο του Χάρβαρντ, και πως στις προβλέψεις εκείνης πρέπει να αναζητήσουμε το πώς προσδιορίστηκε η 21η Μαΐου. Οτι θα προέκυψε από κάποια ευνοϊκή συναστρία – ευθυγραμμίστηκαν κάποιοι πλανήτες, αλλά μη με ρωτάτε περισσότερα, δεν έχω ιδέα από αυτά. Του Τσίπρα του προέκυψε μετά από κάτι ανάλογο; Ποιος θα μας ενημερώσει;

(Το «μπλιαχχχ» της Μπαρτσελόνα έχει να κάνει με το ότι εγώ είμαι Ρεάλ. Αλλά αφού είναι μάγκας, γιατί δεν έβαλε φανέλα του Παναθηναϊκού; Απάντηση: επειδή δεν είναι.)

Με το ένα πόδι στην έξοδο

Στον λατρεμένο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν βλέπουν την ώρα να… αυτοδιαλυθούν, και δεν χρειάζεται να συντρέξει γι’ αυτό καμία συναστρία για να το πράξουν. Βουλευτές είναι έτοιμοι να εμφανιστούν την Τρίτη στο Θησείο και κομματικά στελέχη θα είναι από τους πρώτους που θα υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος.

Και ποια είναι η αντίδραση του κόμματος της χαράς; Να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο 6 Ιουνίου, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το κόμμα Τσίπρα και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Και να έχει και ένα γήπεδο μόνος του ο Πολάκης να κάνει «φιτίλια» το νέο εγχείρημα…

Τέλεια!

Το μήνυμα του Πολάκη

Στο μεταξύ… μεγαλώνει το Κίνημα Συμπαράστασης στον «πολλά βαρύ και όχι» Πολάκη. Βρέθηκαν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τα οποία ζητούν από τον πρόεδρο Φαμελλο να ανακαλέσει την απόφαση της διαγραφής του… πελάτη μου, και όπως είναι φυσικό και λογικό αναδεικνύω το γεγονός, διότι με εκφράζει απολύτως! Θέλω τον Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ! Τελεία και παύλα, Πολάκη είσαι απαραίτητος. Πάντως, επειδή έσπευσε να τους ευχαριστήσει αυτούς τους 11, προσωπικά μιλώντας, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζει κιόλας. 11 στα 270-280 μέλη της ΚΕ δεν είναι δα και ένα νούμερο το οποίο πρέπει να σε κάνει ευτυχισμένο για την αποδοχή που έχεις από τους συντρόφους. Γιατί, δεν έχεις. Να μαζεύονταν 100 υπογραφές, 150, να το καταλάβω. 11;

Ο ίδιος τώρα, έμαθε από κάτι τρίτους, ότι πρόκειται να συνεδριάσει η κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου κι αυτόν δεν τον κάλεσαν – δεν έλαβε πρόσκληση. Πράγμα το οποίο, πολύ τον στεναχώρησε, διαβάζω στη σελίδα του στο facebook (το… φατσοβιβλίο που λέει κι ο ίδιος):

«Κόντρα σε κάθε λογική, κόντρα στην άποψη της πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, κόντρα στο καταστατικό μας, χωρίς να έχουν γνωμοδοτήσει τα αρμόδια όργανα, κάποιοι φιλοδοξούν να με θέσουν εκτός.

Ματαιοπονούν…….

Ενα σχόλιο έχω μόνο: σε αυτή την πολιτική συγκυρία, με αυτές τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, με ένα σύστημα Μητσοτάκη και διαπλοκής να χάνει τη λαϊκή νομιμοποίηση, σας πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε ότι ο βασικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είμαι εγώ;».

Οχι ρε Παύλο, δεν είσαι τώρα, από πάντα ήσουν πρόβλημα.

«Να τελειώσει το παραμύθι»

Εμείς όλοι που ζούμε με τη σκέψη ότι, στο τέλος της ημέρας, θα παίξετε και ξύλο κανονικό (για παράδειγμα, τι θα κάνεις, όταν φας πόρτα στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου; Γιατί αυτό το «ματαιοπονούν», η αλήθεια είναι ότι μας γέμισε προσδοκίες…).

Πάντως, πρέπει τις επόμενες ώρες ή και ημέρες, να περιμένουμε ότι ο Πολάκης θα τοποθετηθεί γραπτώς, επί των εξελίξεων. Οπως γράφει στο υστερόγραφο της προηγούμενης ανάρτησής του υπόσχεται ότι «Θα επανέλθει με τα όσα έχουν επίσημα ειπωθεί / γραφτεί από πλευράς του ώστε να τελειώσει επιτέλους το παραμύθι που κάποιοι, εντός και εκτός κόμματος, προσπαθούν να οικοδομήσουν».

Ε, ναι, ρε φίλε, γι’ αυτά ζούμε!