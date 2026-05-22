Νέα διάσταση παίρνει η μεγάλη υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δράση εγκληματικών κυκλωμάτων στην Κρήτη, μετά τη σύλληψη του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος θεωρείται από τα βασικά πρόσωπα της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. Οι Αρχές εξετάζουν τη δράση οργανωμένων ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Ο 43χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς που τον εντόπισαν έξω από ΑΤΜ στο Θέρισο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή της σύλληψης βρέθηκαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, τα οποία αντέδρασαν έντονα ζητώντας εξηγήσεις από τους αστυνομικούς. Ο ίδιος οδηγήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 αστυνομικών, στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών και ειδικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στα Ζωνιανά, στο Μαλεβίζι, στο Καλό Χωριό και στον Αγιο Νικόλαο, όπου πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έφοδοι σε σπίτια, αποθήκες, ποιμνιοστάσια και επιχειρήσεις.

Τα «δανεικά» ζώα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος και η 35χρονη σύζυγός του φέρονται να είχαν οργανώσει μηχανισμό εικονικών δηλώσεων ζώων, με στόχο την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η γυναίκα είχε δηλώσει περισσότερα από 800 αιγοπρόβατα, τα οποία – σύμφωνα με τις Αρχές – δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Οταν υπήρξε πληροφορία για επικείμενο έλεγχο, φέρεται να στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς «δανεικών» ζώων από άλλους κτηνοτρόφους, ώστε να παρουσιαστεί εικονικά το κοπάδι.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν στη δικογραφία σχέδιο μεταφοράς ζώων και ενωτίων λίγο πριν από τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κτηνοτρόφος από τις Γούβες φέρεται να παραχώρησε ακόμη και το ποιμνιοστάσιό του για να εμφανιστεί ως εγκατάσταση της 35χρονης. Παράλληλα, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χιλιάδες ενώτια ζώων, έγγραφα, χρηματικά ποσά και στοιχεία που εξετάζονται για τη σύνδεσή τους με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Η υπόθεση όμως δεν περιορίζεται μόνο στις αγροτικές ενισχύσεις. Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποκαλύφθηκε το ευρύτερο κύκλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί θεωρούνται κομβικές για την υπόθεση, καθώς περιλαμβάνουν αναφορές για μεταφορές κοκαΐνης, οικονομικές συναλλαγές και συνεννοήσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Καμουφλάζ διά συγγενών και φίλων

Κατά τη διάρκεια των εφόδων εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπλα, φυσίγγια, μεγάλα χρηματικά ποσά, πολυτελή οχήματα αλλά και μηχανήματα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη των κυκλωμάτων χρησιμοποιούσαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα για να αποκρύπτουν τη διαδρομή των χρημάτων και να δυσκολεύουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχώρησε στη δέσμευση δεκάδων τραπεζικών λογαριασμών του 43χρονου, της συζύγου του αλλά και συγγενικών τους προσώπων, καθώς εξετάζονται ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και πιθανές υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν και επενδυτικές κινήσεις του ζευγαριού – μεταξύ αυτών και σχέδια για άνοιγμα τουριστικής επιχείρησης στο Ρέθυμνο.

Ενταση σημειώθηκε και στα Ζωνιανά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπου κάτοικοι αντέδρασαν στην παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν φραστικά επεισόδια αλλά και προπηλακισμοί εις βάρος αστυνομικών.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, οικονομικά στοιχεία, καταθέσεις και υλικό από παρακολουθήσεις. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν τα συγκεκριμένα κυκλώματα συνδέονται και με άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, θεωρώντας ότι η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αποκαλύψεις για τη δράση παράνομων δικτύων στο νησί.