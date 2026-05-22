Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσουν το βράδυ της Τετάρτης (22/5) τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου και την κράτησή τους στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του March to Gaza, η υποδοχή των ακτιβιστών θα πραγματοποιηθεί στις 20:30, ώρα άφιξης της πτήσης τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση μισή ώρα νωρίτερα, προκειμένου να υποδεχθούν τα μέλη της αποστολής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπ. Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν με εκτιμώμενη ώρα άφιξης 20:30 στην Αθήνα».

Καταγγελίες για συνθήκες κράτησης

Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν κακομεταχείριση και βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, «είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές, με σπασμένα πλευρά και σημάδια από πλαστικές σφαίρες, ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι».

Μετά την αποφυλάκισή τους από το Ισραήλ, τα μέλη της αποστολής μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε η πρώτη καταγραφή της κατάστασής τους. Όπως σημειώνεται, «αναφέρθηκαν πολλά περιστατικά βίας και επιθέσεων, που μαζί με την προκλητική εμφάνιση του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ, αναδεικνύουν τη πραγματική όψη του ισραηλινού κράτους».

Αναφορές για σιωπή της κυβέρνησης

Η ανακοίνωση του March to Gaza κάνει λόγο για σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση διατηρεί εκκωφαντική σιωπή για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις και για το γεγονός ότι το Ισραήλ απήγαγε, κράτησε παράνομα και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας».

Παράλληλα, σημειώνεται πως τα μέλη της αποστολής επιστρέφουν με «ακμαίο ηθικό και μία πολύτιμη εμπειρία», ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων. «Το Ισραήλ κρατά πάνω από 9.500 Παλαιστίνιους χωρίς κατηγορία και χωρίς τήρηση νομικής διαδικασίας», υπογραμμίζεται.

Κάλεσμα αλληλεγγύης

Το March to Gaza τονίζει ότι οι αποστολές αλληλεγγύης αποτελούν «αναγκαία συνθήκη», καθώς δεκάδες κοινωνικοί φορείς και πολίτες της Γάζας έχουν εκφράσει τη στήριξή τους. Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «Με συντροφικότητα, συγκίνηση και ακλόνητη πίστη στην υπόθεση. Ο αγώνας αυτός δεν έχει τέλος. Μόνο αρχή».