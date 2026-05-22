Νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρνει στο φως κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση εγκατάλειψης δύο ανήλικων παιδιών σε δασική περιοχή της Πορτογαλίας. Το υλικό δείχνει τη μητέρα και τον πατριό τους λίγες ημέρες πριν τα αφήσουν μόνα τους στην ερημιά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η 41χρονη μητέρα και ο 55χρονος πατριός, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Φάτιμα μετά τον εντοπισμό των παιδιών. Οι Αρχές αποδίδουν στο ζευγάρι κατηγορίες για κακοποίηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

Το πιο πρόσφατο στοιχείο της υπόθεσης είναι το βίντεο που καταγράφηκε στις 11 Μαΐου και παρουσιάστηκε σήμερα από πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό φαίνεται το ζευγάρι με τα παιδιά σε πρατήριο καυσίμων στη Miranda do Douro, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία.

Στο υλικό διακρίνεται ο 55χρονος να οδηγεί το αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα και τα δύο παιδιά βρίσκονται μέσα στο όχημα λίγο πριν σταθμεύσουν. Οι εικόνες τραβήχτηκαν λίγες ημέρες πριν από τον εντοπισμό των ανηλίκων, γεγονός που καθιστά το βίντεο κρίσιμο για τη διαλεύκανση της διαδρομής τους από τη Γαλλία έως την Πορτογαλία.

Έρευνες σε εξέλιξη

Η υπόθεση διερευνάται από τις πορτογαλικές και τις γαλλικές Αρχές, ενώ τα δύο παιδιά έχουν τεθεί υπό προστατευτική φροντίδα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους.

Παράλληλα, ειδικοί εξετάζουν τις πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις της εγκατάλειψης, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια τραύματα από το περιστατικό.