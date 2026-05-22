Ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Telekom Center, καθώς ο μεσοεπιθετικός της Αλ Καλίτζ έδωσε το «παρών» στο Final Four της EuroLeague για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.
Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού μπήκε στο κλίμα της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς, με την παρουσία του να μην περνά απαρατήρητη στις εξέδρες του γηπέδου, όπου η ατμόσφαιρα είναι ήδη έντονη ενόψει του τζάμπολ.
ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα