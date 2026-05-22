Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Νέα Ορλεάνη όταν αυτοκίνητο εισέβαλε μέσα σε πολυσύχναστο εστιατόριο την ώρα που πελάτες έτρωγαν το μεσημεριανό τους, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο γνωστό Olive Branch Cafe, όταν ο οδηγός ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε με δύναμη πάνω στη τζαμαρία και στην τραπεζαρία του καταστήματος, σκορπίζοντας τον τρόμο σε πελάτες και εργαζομένους.

Watch as CCTV footage shows a car smashing into a restaurant – only feet away from customers as they had lunch.https://t.co/xAL8tzeymR pic.twitter.com/oEy05UdKRy — Sky News (@SkyNews) May 22, 2026

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Ράστι Ότρι, μέσα στον χώρο βρίσκονταν περίπου 15 άτομα τη στιγμή της πρόσκρουσης, ωστόσο, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

«Είναι πραγματικό θαύμα που δεν σκοτώθηκε κανείς», δήλωσε ο ιδιοκτήτης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την εισβολή του αυτοκινήτου στον χώρο του εστιατορίου.

Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το όχημα διαπερνά την πρόσοψη του καταστήματος και καταλήγει λίγα μόλις μέτρα από τραπέζια όπου κάθονταν πελάτες. Στις εικόνες φαίνονται άνθρωποι να πετάγονται έντρομοι από τις θέσεις τους, προσπαθώντας να προστατευτούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Μετά το περιστατικό, το Olive Branch Cafe παρέμεινε κλειστό προκειμένου να αποκατασταθούν οι σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του χώρου, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Νέας Ορλεάνης, με πολλούς να κάνουν λόγο για «τραγωδία που αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή».