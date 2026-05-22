Η Ουκρανία εντείνει τη στρατηγική μεταφοράς του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας, εξαπολύοντας ολοένα και πιο μαζικές και συντονισμένες επιθέσεις με drones που πλήττουν στρατηγικούς στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το ουκρανικό μέτωπο.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά φτάνουν μέχρι τη Μόσχα, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μόνο μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με ουκρανικές ανακοινώσεις, επλήγησαν τουλάχιστον 11 ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών μεγάλα διυλιστήρια σε Γιαροσλάβλ, Ριαζάν, Μόσχα και Νίζνι Νόβγκοροντ. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να πληγεί η οικονομική και στρατιωτική «καρδιά» της Ρωσίας, περιορίζοντας την παραγωγή καυσίμων και αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για το Κρεμλίνο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίθεση της 17ης Μαΐου, όταν ουκρανικά drones έφτασαν μέχρι τη Μόσχα σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε εκατοντάδες drones σε διάφορες περιοχές της χώρας, ωστόσο αρκετά κατάφεραν να χτυπήσουν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας νεκρούς, τραυματισμούς και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με ρωσικές αρχές, επιθέσεις σημειώθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, ενώ προσωρινά ανεστάλη η λειτουργία μεγάλων αεροδρομίων της Μόσχας λόγω του κινδύνου νέων χτυπημάτων. Παράλληλα, drones έπληξαν το διυλιστήριο της Μόσχας και εγκαταστάσεις μεταφοράς καυσίμων στην περιοχή Σολνετσνογκόρσκ, προκαλώντας πυρκαγιές και εκρήξεις.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν επίσης στοχεύσει κρίσιμες εγκαταστάσεις της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το εργοστάσιο μικροηλεκτρονικής Angstrem στη Ζελενογκράντ, κοντά στη Μόσχα, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό.

Παράλληλα, ουκρανικά drones έχουν φτάσει ακόμη και σε αποστάσεις άνω των 800 χιλιομέτρων μέσα στη ρωσική επικράτεια, χτυπώντας διυλιστήρια όπως εκείνο της Σιζράν και εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Η στρατηγική αυτή θεωρείται από δυτικούς αναλυτές ως προσπάθεια του Κιέβου να φέρει τη σύγκρουση στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών και να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο.

Το κλίμα στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις φαίνεται να αλλάζει σταδιακά. Οι συνεχείς προειδοποιήσεις για επιδρομές, οι εκρήξεις που ακούγονται πλέον ακόμη και κοντά στην πρωτεύουσα και η αυξημένη παρουσία αντιαεροπορικών συστημάτων έχουν ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας στον πληθυσμό. Ρωσικά κοινωνικά δίκτυα και τοπικά μέσα καταγράφουν αυξανόμενη ανησυχία κατοίκων που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν ότι ο πόλεμος βρισκόταν «μακριά» από τη ρωσική καθημερινότητα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουκρανία επιδιώκει όχι μόνο στρατιωτικά πλήγματα αλλά και ψυχολογική πίεση, αναγκάζοντας τη Ρωσία να μεταφέρει αντιαεροπορικά συστήματα και σημαντικούς πόρους από το μέτωπο προς την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι αναφορές ότι το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραστικά τα μέτρα προστασίας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ρωσικά ανεξάρτητα μέσα υποστηρίζουν ότι οι μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου έχουν περιοριστεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ τα ταξίδια εκτός Μόσχας πραγματοποιούνται πλέον σπάνια και υπό αυστηρό καθεστώς ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Κρεμλίνο έχει αυξήσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας γύρω από προεδρικές κατοικίες και κυβερνητικά κτίρια, ενώ αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του Πούτιν οργανώνονται σε ελεγχόμενους χώρους χωρίς κοινό.

Αναλυτές φλερτάρουν με την άποψη ότι οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones, ακόμη και κοντά στη Μόσχα, έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες της ρωσικής ηγεσίας όχι μόνο για εξωτερικές απειλές αλλά και για πιθανή εσωτερική αποσταθεροποίηση.