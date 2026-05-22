Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι, λόγω δικαστικών αποφάσεων για την επιστροφή του ακινήτου.

Ο δήμος Αθηναίων και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των παιδιών του Παιδικού Σταθμού «2 ΔΚ Πρωταγόρα» σε κοντινούς Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής, μετά την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας της δομής.

Η ιστορία της αναστολής ξεκίνησε όταν οι συνεκμισθωτές του ακινήτου που στεγάζει τον Παιδικό Σταθμό 2 ΔΚ Πρωταγόρα, στην περιοχή του Παγκρατίου, προέβησαν από το έτος 2023 σε καταγγελία της μίσθωσης, επί της οποίας εκδόθηκε δικαστική απόφαση για επιστροφή του ακινήτου.

Κατόπιν επικοινωνίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τον δικηγόρο των συνεκμισθωτών, συμφωνήθηκε η παραμονή του σχολείου στο μίσθιο και για την επόμενη περίοδο φιλοξενίας 2025-2026 προς όφελος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου Παιδικού Σταθμού και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό.

Επειδή όμως η απόδοση του μισθίου στους ιδιοκτήτες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση για την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

«Η διοίκηση του Παιδικού Σταθμού φρόντισε να ενημερώσει ανελλιπώς όλους τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών πολύ πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου φιλοξενίας και σίγουρα πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ερχόμενη περίοδο 2026-2027. Κάποια από τα ήδη φιλοξενούμενα παιδιά, θα ενταχθούν από τον Σεπτέμβριο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, και για τα 8 βρέφη και 20 νήπια που θα παραμείνουν στον φορέα μας στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, διασφαλίσαμε τη φιλοξενία τους στους πλησιέστερους Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής, χωρίς οι γονείς να χάσουν την πριμοδότηση της μοριοδότησης της επανεγγραφής», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Και συνεχίζει πως «από τότε που η κυβέρνηση εξέδωσε το ΠΔ 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών σταθμών όλης της χώρας, το οποίο επέβαλε σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς την υποχρεωτική προσαρμογή σε σχεδόν ανεδαφικές για την ελληνική πραγματικότητα απαιτήσεις, η Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών κατέβαλε κυριολεκτικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν ταχέως οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, εργασίες και συντηρήσεις σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν Σταθμούς, μισθωμένα και ιδιόκτητα. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν με κάθε νόμιμο τρόπο για την εξεύρεση ακινήτων προς μίσθωση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, όμως οι διαδικασίες απέβησαν άκαρπες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς εκμισθωτές».