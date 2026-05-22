Σήμερα 22/5, αναμένεται να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού», ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη. Ως σύμβολο του νέου πολιτικού σχηματισμού έχει επιλεγεί ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.
Στην ομιλία της, η κα. Καρυστιανού αναφέρθηκε στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής απαίτησης για αλλαγή και, όπως είπε, για την αποτροπή του «ευτελισμού της χώρας». Τόνισε επίσης ότι, κατά την άποψή της, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί, καλώντας σε στήριξη μιας προσπάθειας εθνικής αναγέννησης.
Η διακήρυξη περιλαμβάνει 20 σημεία, με έμφαση στη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον σχεδιασμό μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και σε ζητήματα εθνικής πολιτικής.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα της Δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, με την κα. Καρυστιανού να υπογραμμίζει ότι «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου με ασφάλεια».
Τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης, είναι τα εξής:
- Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς.
- Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων.
- Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.
- Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους.
- Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.
- Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού.
- Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών.
- Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων.
- Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών.
- Προστασία πρώτης κατοικίας.
- Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
- Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.
- Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.
- Ανεξαρτησία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
- Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.
