Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης μέσα σε αστικό λεωφορείο, συνελήφθη 23χρονος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5/26), όταν ο 23χρονος κάθισε δίπλα στην 24χρονη και τη θώπευσε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε τελέσει δύο ακόμη αντίστοιχες πράξεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τόσο σε βάρος της ίδιας όσο και σε βάρος μίας δεύτερη γυναίκας, 21 ετών.