Από το αθλητικό μενού της Παρασκευής (22/5) ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Final Four, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε αλλά και το Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

12:15 Novasports 4HD Team 3SSB – Ερυθρός Αστέρας Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Τσεντεβίτα Ολιμπία Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Καζακστάν – Ουκρανία Socca Euro 2026

17:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάδα – Γαλλία Socca Euro

18:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague Final Four

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:00 Novasports Prime Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Νις Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

