Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, σήμερα, Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

Αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών

Λόγω της διοργάνωσης των αγώνων, θα βρίσκονται σε ισχύ οι παρακάτωτροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών όλη τη μέρα και ως τη λήξη της κυκλοφορίας σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605). Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).