Ξεκινά το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.

Η επιδότηση μπορεί να φθάσει έως και 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή μονογονεϊκές οικογένειες, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά με περιορισμένους πόρους.

Τα δάνεια θα εκταμιευτούν από τις εμπορικές τράπεζες με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα διαχειριστεί συνολικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το νέο «Ανακαινίζω» αφορά την επιδότηση ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, είτε πρόκειται για κλειστά ακίνητα είτε για ιδιοκατοικούμενα που χρειάζονται ανακαίνιση.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους για εργασίες ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης.

Το ανώτατο ποσό υπολογίζεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60%–90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις με 20%–40%, καλύπτοντας περίπου το 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Η επιδότηση των 300 ευρώ/τ.μ. αφορά κυρίως εργασίες όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με αντλίες θερμότητας ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία συμμετοχής

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου με τη λειτουργία της πλατφόρμας επιλεξιμότητας, στα πρότυπα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης και στην προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου, ώστε να υποβάλουν πλήρη αίτηση όταν ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου.