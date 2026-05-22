Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Bilgi στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Η απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ακαδημαϊκό χώρο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του Πανεπιστημίου Bilgi, το οποίο φιλοξενεί περίπου 20.000 τούρκους και διεθνείς φοιτητές, καθώς και κορυφαίους καθηγητές και ερευνητές.

Το διάταγμα επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος «αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές». Η αιτιολόγηση αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα κριτήρια αξιολόγησης των πανεπιστημίων και την ανεξαρτησία της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Ήδη από πέρυσι, η τουρκική δικαιοσύνη είχε τοποθετήσει διοικητή επικεφαλής του Bilgi, το οποίο ιδρύθηκε το 1996, μετά από έρευνα κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται. Η εταιρεία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο Bilgi θεωρείται ένα από τα πιο φιλελεύθερα ιδρύματα της Τουρκίας. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και κάθε χρόνο υποδέχεται ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.