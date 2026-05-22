Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 56χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε σφοδρό τροχαίο με τρία οχήματα στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου με την οδό Αλκυονίδων, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Τριπλή καραμπόλα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σχεδόν πλαγιομετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο οδηγός ενός εκ των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων, ηλικίας 56 ετών.

Οι άλλοι δύο οδηγοί βγήκαν αλώβητοι από το τροχαίο και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο.