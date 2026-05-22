Αντίστροφα μετράει ο χρόνος ενεργοποίησης της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Η διάταξη με όλες τις λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου το οποίο θα τεθεί εντός των ημερών σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει επίσης όλα τα έκτακτα και μόνιμα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση μαζί και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό των 800 εκατ. ευρώ.

Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Χρέη που έχουν δημιουργηθεί από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν εντάσσονται στο νέο σχήμα αλλά ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στις 72 δόσεις είναι η τακτοποίηση των οφειλών που βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά.

Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί έτσι, να συνδυάσει τη διευκόλυνση των οφειλετών με αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης.

Οι προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχουν τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 5,84% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Σημαντικά είναι τα ευεργετήματα για όσους τηρούν τη ρύθμιση. Μεταξύ άλλων, παρέχεται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και «παγώνει» η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο όσο διάστημα η ρύθμιση παραμένει ενεργή. Παράλληλα, σταματά η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητά, ακίνητα και τραπεζικές απαιτήσεις.

Άλλες παρεμβάσεις

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη:

– Την έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί που θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες.

– Την αύξηση του εφάπαξ επιδόματος στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δικαιούχοι τη ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.

– Αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου.

– Επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του (γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές).

– Παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.

– Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού με την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω.

– Αρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που εξοφλούν το 25% του χρέους και εντάσσουν σε ρύθμιση τις υπόλοιπες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.