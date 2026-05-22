Την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την υπόθεση του «φακέλου» που φέρεται να ζήτησε αναισθησιολόγος από ασθενή, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε 15ήμερη αργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία της ΕΔΕ εις βάρος του αναισθησιολόγου του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» στην Αθήνα ξεκινά άμεσα. Το πόρισμα πρόκειται να παραδοθεί στην διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Όλγα Μπαλαούρα, καθώς και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του αντικαρκινικού – ογκολογικού νοσοκομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» ανέφερε ότι ο ίδιος γιατρός είχε καταγγελθεί ξανά για παρόμοιο περιστατικό το 2018.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο γιατρός «θα τεθεί εκτός ΕΣΥ» με «αναστολή καθηκόντων»

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το περιστατικό «εξοργιστικό», επισημαίνοντας ότι ο αναισθησιολόγος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της ασθενούς λίγο πριν το χειρουργείο για να ζητήσει χρήματα. Όπως δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο γιατρός «θα τεθεί εκτός ΕΣΥ» με «αναστολή καθηκόντων».

«Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό σε αυτό το βίντεο είναι ότι ο γιατρός εκμεταλλευόμενος την απόλυτη ανημπόρια και αδυναμία της ασθενούς ζητεί τα 150 ευρώ για να την βάλει στο χειρουργείο υπό την απειλή ότι το πρόγραμμα μπορεί να μην επιτρέψει τελικά να γίνει το χειρουργείο ενώ ήδη έχει ολοκληρώσει τον προεγχειρητικό έλεγχο και είναι πάνω στο φορείο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός πρόσθεσε: «Στην ύστατη και πιο αδύναμη στιγμή της ασθενούς, ένα βήμα πριν μπει για να βρει την υγειά της, ένας άνθρωπος εκμεταλλεύεται την ισχύ του ως λειτουργός του ΕΣΥ και προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Είναι ότι πιο απαίσιο, ότι πιο απάνθρωπο, ποταπό. Θέλω να ξεκαθαρίσω δεν έχει καμία σχέση το ΕΣΥ με αυτά τα περιστατικά».

Το «φακελάκι» βαίνει μειούμενο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως το φαινόμενο του «φακέλου» «υπήρχε και υπάρχει αλλά βαίνει μειούμενο», καθώς έχουν περιοριστεί σημαντικά οι λίστες αναμονής για ψυχρά χειρουργεία. «Όποτε εντοπίζεται σχετικό περιστατικό θα είμαι αμείλικτος. Αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν αρνήθηκε την πιστότητα του βίντεο, ούτε είπε “δεν ζήτησα τα λεφτά”. Είπε ότι είναι άρρωστος, ότι “τα ζήτησα για να τα δώσω στους βοηθούς μου”, ότι “εντάξει δεν έκανα και τίποτα σπουδαίο”, ότι “σε 40 μέρες παίρνω σύνταξη”, δεν έκανε τίποτα για να αμφισβητήσει το γεγονός».

Βίντεο ντοκουμέντο με τον αναισθησιολόγο και το φακελάκι: