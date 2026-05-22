Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο εκτάκτων καταστάσεων, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και να αναπτύξει επιπλέον προσωπικό στις πληγείσες περιοχές.

«Πρέπει να προλάβουμε αυτή την επιδημία Έμπολα», έγραψε ο Τομ Φλέτσερ στο Χ, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για δύσκολες περιοχές (…) είμαστε αντιμέτωποι με συγκρούσεις και μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών».

Σύμφωνα με ειδικούς, το στέλεχος Bundibugyo του ιού – για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία – κυκλοφορούσε επί δύο μήνες στην επαρχία Ιτούρι προτού εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, 160 θάνατοι αποδίδονται στην επιδημία, ενώ έχουν καταγραφεί 670 ύποπτα κρούσματα.

Ένταση και επεισόδια στην Ιτούρι – Οικογένεια προσπάθησε να πάρει πτώμα για να το… θάψει

Στην πόλη Ρουαμπάρα της επαρχίας Ιτούρι, διαδηλωτές πυρπόλησαν σκηνές όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με Έμπολα, μετά την άρνηση των αρχών να παραδώσουν το πτώμα ενός νεαρού άνδρα που θεωρείται ότι πέθανε από τη νόσο, προκειμένου να το θάψουν.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη δυσκολία των αρχών να επιβάλουν ασφαλείς ταφές για τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής με τα σώματα των θυμάτων, γεγονός που καθιστά τις μη ασφαλείς ταφές έναν από τους κύριους τρόπους εξάπλωσης.

Το πρώτο γνωστό κρούσμα αυτής της επιδημίας πέθανε στη Μπούνια στις 24 Απριλίου. Ο ιός εξαπλώθηκε όταν το πτώμα του μεταφέρθηκε στην πόλη Μονγκμπουάλου, όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι για την κηδεία.

Αναζητούνται ασθενείς που διέφυγαν – Έπεσαν μέχρι δακρυγόνα για να τους σταματήσουν

Στη Ρουαμπάρα, η οικογένεια του ποδοσφαιριστή Έλι Μουνόνγκο αρνήθηκε να επιτρέψει στις αρχές να πραγματοποιήσουν ασφαλή ταφή, καθώς δεν πιστεύει ότι πέθανε από Έμπολα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο νεαρός έχασε τη ζωή του από τυφοειδή πυρετό, ενώ οι γιατροί έχουν λάβει δείγματα για εξετάσεις.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν συγγενείς και φίλοι προσπάθησαν να πάρουν το πτώμα από το νοσοκομείο. Η αστυνομία επενέβη κάνοντας χρήση δακρυγόνων και πυροβολώντας στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος. Στη συνέχεια, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε δύο σκηνές με οκτώ κλίνες για ασθενείς με Έμπολα, πριν φτάσουν ενισχύσεις για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Οι σκηνές καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με ένα πτώμα που επρόκειτο να ταφεί, ενώ έξι ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ποδοσφαιριστής τελικά ετάφη τη νύχτα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο τοπικός φύλαρχος Μπατακούρα Ζαμούντου Μουγκένι δήλωσε ότι οι αρχές αναζητούν ασθενείς που πιθανόν διέφυγαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπως και τις επαφές τους. Ο Ζαν-Κλοντ Μουκέντι, ανώτερο στέλεχος της αστυνομίας του Ιτούρι, απέδωσε τα επεισόδια σε «νέους ανθρώπους που δεν συνειδητοποιούν την πραγματικότητα της ασθένειας».

Δυσπιστία και παραπληροφόρηση

Η δυσπιστία και η παραπληροφόρηση αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην αντιμετώπιση της κρίσης. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιδημιών στη ΛΔ Κονγκό, εκατοντάδες δομές υγείας είχαν γίνει στόχος επιθέσεων από ένοπλες ομάδες και πολίτες, όπως συνέβη την περίοδο 2018–2020 στην επαρχία Βόρειο Κίβου, όπου καταγράφηκαν σχεδόν 2.300 θάνατοι.