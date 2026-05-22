Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε χρόνο. Μία ημέρα μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για τη διακοπή της ιστορικής εκπομπής του CBS.

«Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό. Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός».

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που υπήρξε διαρκής στόχος των σατιρικών βελών του παρουσιαστή, συνέχισε την επίθεση: «Θα μπορούσες να πάρεις τον οποιονδήποτε και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο».

Ένα συγκινητικό φινάλε με τον Πολ Μακάρτνεϊ

Αντίθετα με τα σχόλια Τραμπ, η βραδιά της Πέμπτης ήταν συναισθηματικά φορτισμένη στο θέατρο Ed Sullivan της Νέας Υόρκης. Μετά από 11 σεζόν, ο 62χρονος κωμικός αποχαιρέτησε το κοινό του με μια εκπομπή-σταθμό.

«Ήμασταν εδώ για να νιώσουμε τις ειδήσεις μαζί σας και, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σίγουρα τις ένιωσα», είπε συγκινημένος ο Κόλμπερτ, ευχαριστώντας τόσο το κοινό του στούντιο όσο και τους εκατομμύρια τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς υπήρξε η εμφάνιση του θρύλου των Beatles, Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Βρετανός μουσικός εμφανίστηκε στη σκηνή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν εδώ κοντά, έκανα κάποιες δουλειές», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα. Στο φινάλε, ερμήνευσε το κλασικό «Hello, Goodbye» με τον Κόλμπερτ να τον συνοδεύει.

Στο πνεύμα της σάτιρας που τον διέκρινε, ο παρουσιαστής άφησε να εννοηθεί ότι αρχικά είχε εξασφαλίσει συνέντευξη από τον πάπα Λέοντα, αλλά όπως είπε αστειευόμενος ένα μέλος της παραγωγής, ο ποντίφικας ακύρωσε επειδή δεν του άρεσαν τα σνακ των καμαρινιών.

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2026

Πολιτικό παρασκήνιο ή οικονομική απόφαση;

Η απόφαση του CBS να διακόψει την εκπομπή, η οποία μετρούσε 33 χρόνια ζωής (με τον Κόλμπερτ να την παρουσιάζει από το 2015), είχε ανακοινωθεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Το δίκτυο επέμεινε ότι η κίνηση ήταν καθαρά οικονομική, παρά το γεγονός ότι το «Late Show» παρέμενε πρώτο σε τηλεθέαση στη ζώνη του.

Ωστόσο, το πολιτικό παρασκήνιο είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Ο ίδιος ο Κόλμπερτ είχε χαρακτηρίσει «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία αποζημίωσης ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που σύναψε η μητρική εταιρεία Paramount με τον Τραμπ. Η συμφωνία αφορούσε το υποτιθέμενο μοντάζ μιας συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις κατά την προεκλογική περίοδο.

Πολλοί, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του παρουσιαστή, είδαν πίσω από το «μαύρο» της εκπομπής το αποτύπωμα του Τραμπ, ο οποίος έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά. Η Paramount προσπαθεί παράλληλα να εξασφαλίσει κυβερνητική έγκριση για τη συγχώνευσή της με την Skydance Media, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το CBS είναι εκτός ελέγχου», είχε δηλώσει επανειλημμένα ο Τραμπ στο παρελθόν, αποκαλώντας τον Κόλμπερτ «αξιοθρήνητο ναυάγιο» και ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Προς το παρόν, ο Στίβεν Κόλμπερτ δεν έχει ανακοινώσει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το «Late Show» μπήκε επισήμως στην ιστορία, με τον Τραμπ να πανηγυρίζει και χιλιάδες φαν του κωμικού να θρηνούν.