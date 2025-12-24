Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση κατά των βραδινών τηλεοπτικών εκπομπών («late shows»), οι οποίες αποτελούν συχνούς στόχους του, απειλώντας εκ νέου με ανάκληση των τηλεοπτικών αδειών μεγάλων δικτύων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε ιδιαίτερα εχθρική ρητορική, ζητώντας την άμεση διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρτ στο δίκτυο CBS.

Όπως έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, το δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, ΤΩΡΑ, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», χαρακτηρίζοντας τον δημοφιλή παρουσιαστή «μια αξιολύπητη καταστροφή». Η φράση που χρησιμοποίησε ο Τραμπ έχει διπλή σημασία στα αγγλικά, καθώς παραπέμπει και στην ευθανασία ζώων.

Το CBS είχε ήδη ανακοινώσει ότι η εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» θα ολοκληρωνόταν τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, η τοποθέτηση του προέδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με επικριτές του να κάνουν λόγο για προσπάθεια πολιτικής πίεσης και λογοκρισίας.

Απειλές για ανάκληση αδειών μετάδοσης

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ». Με τη δήλωση αυτή επανέφερε μια απειλή που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, κατέβαλε 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει διαμάχη σχετικά με το μοντάζ συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις, της Δημοκρατικής αντιπάλου του Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Αντιδράσεις και εντάσεις στα αμερικανικά μέσα

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, φέρεται να μπλόκαρε τη μετάδοση ρεπορτάζ για τις συνέπειες των απελάσεων μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ από την κυβέρνηση Τραμπ. Η συντάκτρια της εκπομπής αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Αντίστοιχα, το δίκτυο ABC ανέστειλε προσωρινά την παραγωγή του «Jimmy Kimmel Live!», πριν την επαναφέρει λίγες ημέρες αργότερα, παρατείνοντας το συμβόλαιο του κωμικού μέχρι τα μέσα του 2027, ύστερα από κύμα αντιδράσεων.

Έλεγχος στα μέσα ενημέρωσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των αμερικανικών μέσων, τα οποία θεωρεί προκατειλημμένα απέναντι στους συντηρητικούς. Έχει τοποθετήσει τον στενό του συνεργάτη, Μπρένταν Καρ, επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής FCC.

Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αντιδράσεις στο Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι αποφάσεις της ενδέχεται να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.