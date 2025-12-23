Η διευθύντρια ειδήσεων του CBS προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, καθώς μπλόκαρε τη μετάδοση ρεπορτάζ για τις συνέπειες των απελάσεων μεταναστών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ. Η συντάκτρια και αφηγήτρια της εκπομπής κατήγγειλε ανοιχτά «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Το επεισόδιο επρόκειτο να προβληθεί εν μέσω ανακατατάξεων στον χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ, καθώς η Paramount Skydance —μητρική πλέον του CBS— βρίσκεται στη σκιά πολιτικών και επιχειρηματικών επιρροών που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής 60 Minutes επικεντρωνόταν στους υπηκόους της Βενεζουέλας που απελάθηκαν τον Μάρτιο και στάλθηκαν όχι στη χώρα τους, αλλά σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, που δημιούργησε ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τη μετάδοση, το CBS ανακοίνωσε την αναβολή της προβολής επ’ αόριστο και απέσυρε το σχετικό τρέιλερ από τον ιστότοπό του.

Η απόφαση αποδίδεται στη νέα επικεφαλής ειδήσεων του δικτύου, Μπάρι Γουάις, γνωστή για τη στάση της κατά του λεγόμενου «woke» ρεύματος. Αμερικανικά μέσα αποκάλυψαν ηλεκτρονική αλληλογραφία της δημοσιογράφου Σάριν Αλφόνσι, η οποία είχε επιμεληθεί το ρεπορτάζ, όπου υποστηρίζει ότι η απόσυρση δεν σχετίζεται με ζητήματα ακρίβειας, αλλά με πολιτική σκοπιμότητα. «Το ευρύ κοινό βλέπει, δίκαια, λογοκρισία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του δικτύου δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς πως απαιτείται «επιπλέον ρεπορτάζ» πριν προβληθεί το ντοκιμαντέρ, ενώ σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η New York Times το CBS υποστήριξε ότι η εκπομπή «πρέπει να δουλευτεί περισσότερο».

Η παραγωγός της εκπομπής, Τάνια Σάιμον, αποκάλυψε ότι αρχικά διαφώνησε με την εντολή της Γουάις, αλλά «τελικά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί». Όπως σημείωσε, «αντισταθήκαμε, υπερασπιστήκαμε το ρεπορτάζ μας, αλλά ήθελε αλλαγές».

Η Μπάρι Γουάις ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας ειδήσεων τον Οκτώβριο, λίγο μετά την εξαγορά της Paramount από τη Skydance, συμφερόντων της οικογένειας Έλισον. Ο Λάρι Έλισον, ιδρυτής της Oracle και βασικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στις νέες ισορροπίες του ομίλου.

Η Paramount Skydance φέρεται να εξετάζει εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε έναν ανταγωνισμό που περιλαμβάνει και το Netflix. Ο ίδιος ο Τραμπ, που διατηρεί μακροχρόνια αντιπαλότητα με τα αμερικανικά μέσα, είχε πετύχει το καλοκαίρι την καταβολή 16 εκατομμυρίων δολαρίων από την Paramount για να αποσύρει μήνυση κατά της εκπομπής 60 Minutes, την οποία κατηγορούσε ότι παρουσίασε μεροληπτικά ρεπορτάζ υπέρ της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.