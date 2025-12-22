Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη Δανία η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία. Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε τη Δευτέρα (22/12) ότι η κίνηση αυτή «αντανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον» για το αρκτικό νησί.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις, επιμένουμε ότι όλοι των ΗΠΑ περιλαμβανομένων πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογράμμισε ο Ράσμουσεν σε δήλωσή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Τζεφ Λάντρι, που ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο του 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ με ανάρτησή του στο X, αναφέροντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω … σε αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια εκφράσει την άποψη ότι η Γροιλανδία έδαφος της Δανίας με εκτεταμένη αυτονομία θα έπρεπε να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος λόγους ασφάλειας και το ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο του νησιού. Την ιδέα αυτή είχε επαινέσει νωρίτερα μέσα στο έτος και ο Λάντρι.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», είχε γράψει ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου 2025 στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΣΠΟΥΔΑΙΟ γι’ αυτούς, ΣΠΟΥΔΑΙΟ για εμάς! Ας το κάνουμε!».

Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελτ, δήλωσε ότι οι δηλώσεις από αμερικανικής πλευράς έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στον τοπικό πληθυσμό, τονίζοντας την ανάγκη για ανοιχτό διάλογο με την Ουάσινγκτον.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.