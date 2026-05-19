Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ στη σημασία της ημέρας και στην ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων» και χαρακτήρισε τη Γενοκτονία ως «ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «τιμάμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε πως «η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας».