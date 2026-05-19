Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο της αποκάλυψης Τραμπ ότι ανέβαλε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.250,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,78%), της Eurobank (+1,72%), της Viohalco (+1,53%), της Motor Oil (+1,49%) και της Optima Bank (+1,47%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,93%), της Allwyn (-0,59%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,58%).

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 21 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+6,49%) και Ικτίνος (+2,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Trastor (-7,66%) και ΟΛΘ (-3,43%).