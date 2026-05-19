Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός απέτισε φόρο τιμής στα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ιστορικής μνήμης και σεβασμού.

Μέσα από μία συμβολική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «ερυθρόλευκοι» υπενθύμισαν πως η 19η Μαΐου δεν αποτελεί απλώς μία ημερομηνία, αλλά ένα χρέος απέναντι στην ιστορία και τις ψυχές που χάθηκαν. «Θυμόμαστε, τιμούμε και δεν ξεχνάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της ομάδας.