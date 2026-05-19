Στην αμεσότητα εκείνου που έκανε ιστορικό ρεκόρ σκοράροντας σε τρία διαδοχικά ντέρμπι και κατέθεσε την ψυχή του στο χορτάρι, ο επίλογος της αγωνιστικής σεζόν χώρεσε σε μια πρόταση. «Να απολογηθώ στους φιλάθλους μας για την απώλεια του πρωταθλήματος» είπε ο Ροντινέι. Οχι για τους τύπους.

Κάποιος που φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού 150+ αγώνες, πρωταγωνιστεί εδώ και τριάμισι χρόνια στο τόσο απαιτητικό περιβάλλον ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού οργανισμού και κέρδισε τα πάντα με την Ερυθρόλευκη. Ενας τέτοιος – απίθανος τύπος – δεν έχει ανάγκη τις εντυπώσεις. Την αλήθεια (του) λέει, αποτυπώνοντας το συναίσθημα της επόμενης ημέρας. Για μια ομάδα που δίχως το πρωτάθλημα (48/90) νιώθει… απλά έξω από τα νερά της.

Κοιτάζεις τους Super League αριθμούς για τους Πειραιώτες έπειτα από 32 αγωνιστικές και απορείς: Είχαν 2,5% αύξηση στον δείκτη «overall performance» που περιγράφει τη «συνολική εικόνα» σε σχέση με την περασμένη σεζόν (2024-25) που έκλεισε με double.

Ανέβασαν κατά 79% τον δείκτη Χgoals επιβεβαιώνοντας την επιθετικότητά τους, μέσα από την ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν. Περιόρισαν κατά 9,7% τον αντίστοιχο τον αντιπάλων τους ανά ματς (XGA) βελτιώνοντας την αμυντική τους συμπεριφορά.

Και όμως συγκέντρωσαν εννέα λιγότερους βαθμούς (66/75) σε σχέση με πέρυσι. Και έχασαν το πρωτάθλημα με έξι βαθμούς από την ΑΕΚ, που σε τέσσερα μεταξύ τους ματς τους νίκησε μόνο στο ένα! Παράδοξο; Ναι, αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο που ο Ολυμπιακός πέταξε τον ιδρώτα του σε ένα σωρό παιχνίδια.

Ακόμη και στα playoffs: 42 τελικές στα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ για 1 βαθμό. Τρεις κλασικές ευκαιρίες προχθές στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά μόλις ένα γκολ. Και μιας και εντοπίστηκε η κατάλληλη λέξη; Υπάρχει μια στατιστική που με έναν τρόπο λέει πολλά για τα παραπάνω. Είχε ο φετινός Ολυμπιακός κάτι σε -58% στην ευκολία του στο σκοράρισμα. Δεν φαίνεται στη διαφορά των μεγάλων αριθμών (51 γκολ φέτος, 58 πέρυσι), αλλά φάνηκε στο αποτέλεσμα!

Εκανε 24 ματς αήττητη η Ενωση. Και προφανώς κατέβαλε τη δική της μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στον τίτλο. Ο Ολυμπιακός όμως την ευκαιρία του για τον τίτλο ως ένα σημείο την ξόδεψε μπροστά στις αντίπαλες εστίες. Και στο τέλος όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο είχε να αντιμετωπίσει και τις διαιτησίες του Στεφάν Λανουά. Ποιος ξεχνά τι έγινε (με τον δύο φορές οφσάιντ Μπάμπα Ράχμαν) στην Τούμπα για το 1-0 του ΠΑΟΚ, στο ματς που επί της ουσίας οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν τα ρέστα τους.

Την κραυγαλέα «διπλή» παράβαση που δεν την πήραν χαμπάρι, ούτε στον αγωνιστικό χώρο, ούτε στο VAR. Με ιταλούς ρέφερι να πηγαίνουν και να έρχονται. Ιταλοί ήταν και προχθές με την ΑΕΚ. Και στο 89′ με το σκορ στο 1-1 και τον Ολυμπιακό για να πάρει σίγουρα τη δεύτερη θέση να θέλει μόνο νίκη, προέκυψε και εκεί μια φάση για να απορείς.

Εβγαινε απέναντι στον Μπρινιόλι με έναν αμυντικό ο Μεντί Ταρέμι για να εκτελέσει. Και οι διαιτητές γύρισαν τη φάση πίσω, για ένα φάουλ, αγνοώντας το προφανές «πλεονέκτημα» και το αλφάβητο των κανονισμών. Προέκυψε βεβαίως η δεύτερη θέση και τελικά το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League καθώς έληξε ισόπαλο και το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Αλλά… όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Πίσω στον Ροντινέι και το τελευταίο μήνυμα της σεζόν; «Να είστε σίγουροι πως θα γυρίσουμε πιο δυνατοί γιατί είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού!», υποσχέθηκε ο Βραζιλιάνος, δίνοντας ραντεβού στον επόμενο κύκλο. Εκείνος που με έναν τρόπο ξεκινά κάπου εδώ. Ου μην και ξεκίνησε αν υπολογίσεις τη χθεσινή μεγάλη κουβέντα στον Ρέντη.

Συναντήθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό του τιμ με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και επί της ουσίας έγινε μια πρώτη κουβέντα απολογισμού, αλλά την ίδια στιγμή και μια πρώτη κουβέντα για τις ανάγκες της νέας χρονιάς. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ντανιέλ Ποντένσε. Μια σειρά από συμβόλαια όπως του Ντάνι Γκαρθία –υπάρχει εισήγηση του τεχνικού τιμ για την παραμονή του – αλλά και των Αλέξανδρου Πασχαλάκη (προτάθηκε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης έχοντας παρελθόν στην ακαδημία), Αλέξη Καλογερόπουλου, Νικόλα Μπότη που δεν αναμένεται να συνεχίσουν.

Υπάρχουν «δανεικοί» που επιστρέφουν όπως ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ – που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο ρόστερ αν και υπάρχει ρήτρα αγοράς του από τη Λυών – ή ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα – χθες στην Ιταλία ανέφεραν ότι τον θέλει ξανά η Κόμο.

Υπάρχει πρώτα λοιπόν μια διαδικασία «εσωτερικών υποθέσεων» αλλά στη μεγάλη εικόνα και μια σειρά από μεταγραφικές υποθέσεις που σύντομα θα απασχολήσουν. Η χαρακτηριστικότερη; Ο «ελεύθερος» Κώστας Φορτούνης που έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πόσο θα ήθελε να γυρίσει στην ομάδα της καρδιάς του. Εχει ένα ματς ακόμη με την Αλ Καλίτζ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας αύριο βράδυ και κλείνει τον κύκλο του εκεί. Και απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που δέχτηκε.

Απαραίτητη σημείωση: Υπάρχει πάντα η αίσθηση στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ μιας πιθανής συνάντησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ισως μάλιστα για αυτή να έρθει στην Ελλάδα και ο Ινιάκι Ιμπάνιεθ, ο περίφημος ατζέντης που αυτές τις ημέρες έχει την τιμητική του στο Λονδίνο «υπογράφοντας» τον Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι.

Στις 22 Ιούνη θα ξεκινήσει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός αν παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.