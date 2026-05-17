Στα προκριματικά του Champions League ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνδυασμό με το 2-2 στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, που τους στέλνει στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού για μια ακόμα φορά ο Ροντινέι, που σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε τα 4ο γκολ στα φετινά playoffs, ενώ για την ΑΕΚ, που κατέκτησε τον τίτλο, ισοφάρισε ο Κοϊτά στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι μπροστά από την εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Πινέδα και Μαρίν ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Περέιρα και Κοϊτά στα άκρα και τον Ζίνι με τον Γιόβιτς στην επίθεση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Γκαρθία και Σιπιόνι ήταν στον άξονα, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Δύο ευκαιρίες με Ελ Κααμπί, γκολ με Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν δύο κλασσικές ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί και ένα γκολ με τον Ροντινέι.

Στο 11’ ο Ροντινέι πίεσε και έκλεψε την μπάλα, έδωσε ωραία στον Τσικίνιο, αυτός πάσαρε στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού σούταρε με τη μία από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε.

Στο 19’ ο Ελ Κααμπί έκλεψε μετά τη λάθος πάσα του Πινέδα, απέφυγε τον Ρέλβας, αλλά πήγε πολύ πλάγια, με αποτέλεσμα να κλειστεί από τους αμυντικούς της Ένωσης και να εκτελέσει υπό δύσκολες συνθήκες, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει σε κόρνερ.

Μετά την εκτέλεση, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και η αντίστοιχη του Τσικίνιο στο 23’. Στο 41’ τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Ροντινέι. Το τέταρτο του Βραζιλιάνου στα φετινά playoffs.

Ο Ροντινέι μπήκε από δεξιά στην περιοχή της ΑΕΚ και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 1-0 του Ολυμπιακού, που ήταν καλύτερος και προηγήθηκε δίκαια.

Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά, στο πρώτο ημίχρονο απείλησε μόνο στο 18’, μετά από ένα λάθος του Τζολάκη. Ο Ζίνι έκλεψε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού επέστρεψε, έπεσε και μπλόκαρε μπροστά από τον επιθετικό της Ένωσης.

Πρώτες κινήσεις από Νίκολιτς και Μεντιλίμπαρ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, αλλά στο 50’ ο Μάρκο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Βάργκα αντί του Περέιρα και στο 55’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Έσε αντί των Ποντένσε και Γκαρθία. Δέκα λεπτά αργότερα (65’) ο Νίκολιτς έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Κουτέσα και Ζοάο Μάριο να παίρνουν τις θέσεις των Ζίνι και Πινέδα.

Ισοφάρισε η ΑΕΚ

Στο 72’ η Ένωση ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κοϊτά. Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, μετά από πάσα του Ρότα, έκανε δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του, αλλά δεν κατάφερε να αποκρούσει και ο Αφρικανός έφερε το ματς στα ίσια.

Μετά το γκολ της ΑΕΚ, ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς τον Ταρέμι αντί του Ελ Κααμπί και στο 78’ ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τους Μπιανκόν και Αντρέ Λουίς αντί των Κοστίνια και Σιπιόνι, με τον Γάλλο μάλιστα να τοποθετείται στην επίθεση από τον Βάσκο τεχνικό.

Απείλησε ο Αντρέ Λουίς, μεγάλη επέμβαση από Τζολάκη

Στο 86′ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Αντρέ Λουίς. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός σούταρε δυνατά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλι.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ζοάο Μάριο. Ο Πήλιος έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Ζοάο Μάριο, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έπεσε και μπλόκαρε, κρατώντας το 1-1.