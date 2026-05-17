Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena στο μεγάλο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, με στόχο τη νίκη που θα του εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης και τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια.

Στο βασικό σχήμα βρίσκονται επίσης οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα, ενώ στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Γκαρθία, Σιπιόνι και Ροντινέι. Πίσω από τον Ελ Κααμπί θα κινούνται οι Ποντένσε και Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.