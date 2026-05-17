Ανασκαφές στη Γερμανία έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο σημειωματάριο του 13ου αιώνα, το οποίο βρέθηκε μέσα σε μεσαιωνική τουαλέτα στην πόλη Πάντερμπορν, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με το La Brújula Verde, η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από γερμανική αρχαιολογική ομάδα υπό την επίβλεψη του Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση νέας διοικητικής έδρας.

Το εύρημα, μεγέθους περίπου δέκα επί οκτώ εκατοστών, αποτελείται από δέκα ξύλινες πινακίδες επιστρωμένες με κερί, πάνω στις οποίες ο ιδιοκτήτης χάραζε γράμματα χρησιμοποιώντας μεταλλική ή οστέινη γραφίδα. Το σημειωματάριο προστατευόταν από δερμάτινο κάλυμμα διακοσμημένο με μοτίβα κρίνων, γεγονός που μαρτυρά την ιδιαίτερη φροντίδα του κατόχου του.

Αν και οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη μεταφράσει τα κείμενα, διαπιστώθηκε ότι είναι γραμμένα στα λατινικά, με καλλιγραφικό ύφος που τοποθετείται χρονικά μεταξύ του 13ου και του 14ου αιώνα. Η χρήση της λατινικής γλώσσας υποδηλώνει ότι ο κάτοχος του αντικειμένου πιθανότατα ανήκε στα μορφωμένα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της μεσαιωνικής Γερμανίας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σημειωματάριο ίσως ανήκε σε εύπορο έμπορο, ο οποίος το χρησιμοποιούσε για την καταγραφή εμπορικών συναλλαγών ή προσωπικών σημειώσεων, πριν χαθεί κατά λάθος μέσα στην τουαλέτα. Στο μέλλον, σχεδιάζεται η εξέταση εγγράφων από τα ιστορικά αρχεία της πόλης, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν το αντικείμενο με συγκεκριμένο ιδιοκτήτη γης.