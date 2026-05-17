Με μία αγωνιστική να παραμένει για την ολοκλήρωση της Saudi Pro League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ βρίσκονται πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος στην Σαουδική Αραβία.

Στην 11η θέση βρίσκεται η Αλ Καλίτζ στην οποία αγωνίζονται οι Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Ο πρώτος εκ των τριών μάλιστα είναι στην κορυφή μιας λίστας της λίγκας, αυτή των παικτών με τις περισσότερες ασίστ, την οποία μοιράζεται με τον Ζοάο Φέλιξ.

Από την πλευρά των σκόρερ, ο Ιβάν Τόνι είναι ο πρώτος σκόρερ με 32 γκολ, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην τρίτη θέση, με έξι γκολ λιγότερα.