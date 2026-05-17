Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από το σπίτι-τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν με τους γονείς τους κάτω από εξαιρετικά άσχημες συνθήκες. Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ένα περιβάλλον πλήρους εγκατάλειψης και ανθυγιεινής διαβίωσης.

Τα τρία ανήλικα μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους και παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Μετά από ανώνυμη καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Η υπόθεση, που έρχεται λίγο καιρό μετά το περιστατικό στο Περιστέρι, προκαλεί έντονη ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης πολλών παιδιών σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε υπάρξει ακόμη μία ανώνυμη αναφορά. Τότε αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οδό Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου συνομίλησαν με τον πατέρα και του έκαναν παρατηρήσεις σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά.

Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση μέχρι την πρόσφατη καταγγελία που οδήγησε στις συλλήψεις.

«Είχα απλά να καθαρίσω δύο μέρες»

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί στο σπίτι είχα απλά να καθαρίσω δύο μέρες, γι’ αυτό αντίκρισαν αυτές τις εικόνες. Εγώ δεν έχω δουλειά, μόνο ο άντρας μου δουλεύει. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε καλύτερο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν κανονικά σχολείο», ισχυρίστηκε η 31χρονη μητέρα.

Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία.

Προφανώς και όταν ένα παιδί και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, όπως συναντήσαμε εμείς και στις δύο αυτές οικίες, μεγαλώνει σε αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ερωτήματα για το πόσο το παιδί είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο ή όχι. Μιλάμε για κακές συνθήκες υγιεινής.

Στη συνέχεια βέβαια, όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί.

Γι’ αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά.

Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια.

Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί. Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση.