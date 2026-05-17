Η Eredivisie της σεζόν 2025-26 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/05), με την Αϊντχόφεν να κυριαρχεί απόλυτα και να κατακτά τον τίτλο με εντυπωσιακή άνεση, αφήνοντας τη δεύτερη Φέγενορντ 19 βαθμούς πίσω.

Οι φίλοι της ολλανδικής ομάδας δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, υποδεχόμενοι τους παίκτες με θερμή αποθέωση και ένα επιβλητικό κορεό στην τελευταία αναμέτρηση της σεζόν απέναντι στην Τβέντε.

Η ομάδα του Πίτερ Μπος μπορεί να απέχει ιστορικά από τον πολυνίκη του θεσμού Άγιαξ (27 έναντι 36 τίτλων), όμως η φετινή κατάκτηση αποκτά ξεχωριστή σημασία για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση της Αϊντχόφεν στο «Χ», η διαφορά των 19 βαθμών από τη δεύτερη θέση αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της Eredivisie, στοιχείο που καθιστά τη φετινή πορεία της ομάδας μοναδική.