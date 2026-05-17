Το απόγευμα του Σαββάτου (16/05) έπεσε η αυλαία της Bundesliga, με τη σεζόν να ολοκληρώνεται και την Μπάγερν Μονάχου να κατακτά για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του πρωταθλητή, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της με σχετική άνεση.

Μετά τη νίκη με 5-1 απέναντι στην Κολωνία, οι Βαυαροί ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς. Το χορτάρι της «Allianz Arena» γέμισε ξανά με μπύρα, καθώς οι παίκτες του Βινσέντ Κομπανί τήρησαν το καθιερωμένο έθιμο, περιλούζοντας ο ένας τον άλλον σε ένα ξέφρενο σκηνικό γιορτής.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα στην κεντρική πλατεία της πόλης, τη Μαρίενπλατς, όπου η ομάδα αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν.

Πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών ήταν ο Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος χάρηκε σαν μικρό παιδί την κατάκτηση του τίτλου, κρατώντας σφιχτά τη «Meisterschale».