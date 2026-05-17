Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν εκτενώς την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών στις προτάσεις του Ιράν για ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους της Τεχεράνης και κατέθεσαν δικές τους προτάσεις, οι οποίες θεωρούνται απαράδεκτες από την ιρανική πλευρά.

Οι προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι αμερικανικές προτάσεις, όπως μεταδίδεται, περιλαμβάνουν μη καταβολή αποζημιώσεων ή αποκατάστασης ζημιών. Επιπλέον, 400 κιλά ουρανίου θα πρέπει να απομακρυνθούν από το Ιράν και να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μόνο μία ιρανική πυρηνική εγκατάσταση θα παραμείνει σε λειτουργία.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται επιστροφή ούτε του 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα τίθεται ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, δεν προτίθενται να προσφέρουν στην Τεχεράνη εγγυήσεις μη επιθετικότητας.

Οι θέσεις του Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει σε διαφορετικούς όρους: τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση των κυρώσεων, το ξεμπλοκάρισμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την καταβολή αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές.

Επιπλέον, ζητείται η αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Οι όροι των δύο πλευρών εμφανίζονται έτσι σε πλήρη αντίθεση, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε προοπτική συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

Κίνηση στρατιωτικής έντασης

Σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να επαναλάβει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Υπήρξαν εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων αμέσως μετά την επιστροφή του από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Αντίδραση της Ιορδανίας και της ΔΥΑΕ

Η Ιορδανία καταδίκασε επίθεση με drone εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), η οποία προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στην εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού της Μπαράκα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας χαρακτήρισε την ενέργεια παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ και υπογράμμισε ότι η χώρα στέκεται πλήρως αλληλέγγυα στο πλευρό του Αμπού Ντάμπι.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τα ΗΑΕ πως τα επίπεδα ραδιενέργειας στον σταθμό Barakah παραμένουν φυσιολογικά και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, έτοιμη να παράσχει βοήθεια εφόσον χρειαστεί.