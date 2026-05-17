Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, εξετάζει σχέδια για τη χρήση τους σε επιθέσεις κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο. Πιθανοί στόχοι φέρονται να είναι επίσης αμερικανικά πλοία και το νησί Κι Γουέστ, που βρίσκεται σε απόσταση 90 μιλίων (144,8 χιλιομέτρων) από την Αβάνα.

Το Axios επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες η συσσώρευση και πιθανή επιχειρησιακή χρήση των drones ενδέχεται να αποτελέσει πρόφαση για ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Όπως δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, οι πληροφορίες αυτές καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή. Ο ίδιος συνέδεσε την εκτίμηση αυτή τόσο με τις εξελίξεις στον πόλεμο των drones όσο και με την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά του Axios.